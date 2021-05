Het weer van vandaag: zon komt af en toe tevoorschijn

Vanochtend is er veel bewolking en valt er vooral in het oosten van de regio een bui. Vanmiddag gaat de zon vanuit het noorden steeds vaker schijnen en loopt de temperatuur op naar 14 graden. De matige westenwind draait in de loop van de dag naar het noorden.

Vanavond is het droog en helder. Vannacht staat er weinig wind en ontstaat er op uitgebreide schaal mist. In de mist koelt het af naar 2 graden boven nul. Pal aan zee en in grote steden ligt het kwik rond een graad of 5.

Eindelijk lente

Morgen start de dag op veel plaatsen met mist. In de loop van de ochtend trekt de mist op en schijnt de zon geregeld. In de middag drijft er vanuit het zuiden meer bewolking binnen. Het is 16 of 17 graden en er staat een zwakke wind die veranderlijk van richting is.

Zaterdag en zondag schijnt de zon geregeld en loopt de temperatuur verder op. Zondag is het op veel plekken 20 graden. Maandag is het lokaal 21 of 22 graden. Met weinig wind is het dus eindelijk lente!

Tussen 21 en 31 mei bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 19,0 graden en de minimumtemperatuur 9,3 graden. Er valt gemiddeld 21,2 mm neerslag.