Rekenkamer Rotterdam maakt gehakt van ouderenbeleid: 'Teleurstellend'

Het aantal 65 plussers in Rotterdam is de afgelopen jaren flink gestegen en zal dat ook in de toekomst blijven doen. De verwachting is dat het aantal ouderen van 97 duizend in 2018 zal toenemen naar bijna 130 duizend in 2035. Omdat het aantal ouderen zal toenemen 'betekent dat een behoorlijke uitdaging voor de gemeente om al haar ambities op dit vlak te kunnen realiseren'. Ambities als gezonder leven, verminderen van eenzaamheid en het bieden van passende zorg.

'Hele lange weg te gaan'

"Het is dan ook teleurstellend op basis van onderhavig onderzoek te moeten constateren dat het college nog een hele lange weg te gaan heeft", is te lezen in het rapport van de rekenkamer. "Op vrijwel alle terreinen worden de ambities niet gehaald." Dat komt volgens de rekenkamer onder andere door 'onrealistische verwachtingen, onvoldoende zicht op problemen en onvoldoende lerend vermogen'. De visies van de gemeente blijken slecht aan te sluiten op de wensen van de ouderen.

Zo gaat Rotterdam ervan uit dat veel ouderen zich na hun pensioen willen inzetten voor de samenleving, maar veel ouderen willen of kunnen dat niet. De gemeente heeft zich volgens de rekenkamer nauwelijks verdiept in de behoeften van ouderen. Daarom nemen ze maatregelen waarvan niet duidelijk is in hoeverre ouderen daar behoefte aan hebben.

'Veel werk aan de winkel'

Maatregelen waar wél behoefte aan is worden niet genomen, zoals een vast aanspreekpunt voor ouderen bij het aanvragen van zorg en ondersteuning. "Er is voor het college veel werk aan de winkel", concludeert de rekenkamer in het rapport Broze Bedoelingen.