Kogels door de ruit van Rotterdams echtpaar: 'Het zijn echt schatten van mensen'

In de nacht van donderdag op vrijdag had rond 04:00 uur een schietpartij plaats in de straat in de wijk Bloemhof. Drie harde knallen verstoorden de nachtrust. "Ik schrok wakker van de knal", vertelt de jeugdige overbuurvrouw van de beschoten woning. "Ik slaap aan de voorkant, dus ik sprong gelijk wakker. Ik wist toen nog niet precies wat er aan de hand was, maar ik durfde niet uit het raam te kijken."

Keiharde knallen

Even later stond de politie in de straat, die wil weten wat de buurt heeft gehoord. "Drie hele harde knallen, kort na elkaar. Echt keihard. Dat was wel even schrikken." In het raam van het huis zijn nog kogelgaten te zien. Het rolgordijntje dat voor het raam hangt, is aan flarden.

"Je hoort weleens op het nieuws dat dit soort dingen gebeuren, maar dat het zo dichtbij komt is wel heel eng. Zó is het dus als dat in jouw straat gebeurt." Ze schudt haar hoofd. "Ik zei nog tegen mijn moeder dat ik rond die tijd naar mijn werk had kunnen gaan en dat ik het dan gezien had..."

'Dit gun je niemand'

Maar of het nou in Rotterdam-Zuid of in Bloemhof gebeurt, het is 'sowieso heftig', vindt de overbuurvrouw. "Dit gun je niemand, zeker niet in je eigen straat. Ik hoop dat het nooit meer gebeurt, dit is niet fijn. Dit is niet iets wat je wil meemaken."

Waarom de overburen doelwit waren weet ze niet. De meeste mensen in de Narcissenstraat doen hun ding, maar ze weet wel dat het 'hele lieve mensen' zijn. "Echt schatten van mensen. Dat raakt me wel, het zijn echt hele lieve mensen." Of ze hen aan zou spreken over de schietpartij weet ze nog niet. "Iemand moet er wel voor openstaan. Het overkomt hen ook; zij kiezen er niet voor. En daarbij: het gaat niet om mij, maar om hen!"

De overbuurvrouw moet zich haasten, want ze moet zo naar haar werk. Rijnmondverslaggever Suzanne Mulder wenst haar sterkte. Dat wuift ze weg. "Vooral voor de buren veel sterkte!"