Meer dan de helft van daklozen wil vaccin: 'We waren bang dat ze door alle spookverhalen niet wilden'

Afgelopen dinsdag is de GGD begonnen met het vaccineren van de dak- en thuislozen. In de regio Rotterdam-Rijnmond gaat het om zo'n 10 duizend mensen, waarvan de helft waarschijnlijk gevaccineerd gaat worden. En daar zou de GGD erg tevreden mee zijn, weet straatverpleegkundige Jeanette Plukkel.

"Het gaat tot nu toe boven verwachting", blikt Plukkel terug op de afgelopen twee dagen. "We zien dat meer dan de helft van de mensen gevaccineerd wil worden en daar zijn we heel blij mee. We zien bij deze mensen veel achterdocht; richting de overheid en het vaccin bijvoorbeeld. Ook doen complottheorieën de ronde. We waren bang dat minder dan de helft zich zou laten vaccineren, dus we zijn hier heel blij mee."

Lastige opgave

De dak- en thuislozen worden gevaccineerd met het Janssenvaccin, waar slechts één prik van nodig is. "Dat was ook wel de voorwaarde. Het is al lastig om deze mensen één keer te vinden, laat staan een tweede keer over een paar weken. Het is een hele lastige opgave, want veel mensen staan nergens ingeschreven en ontvangen dus geen vaccinatiebrief op de deurmat", vertelt Plukkel.

De komende zes weken gaan straatdokters- en verpleegkundigen onder meer naar de dag- en nachtopvang. "We gaan daar naartoe en bieden ter plekke de vaccinatie aan. Ook geven we, als hun eigen straatdokters en -verpleegkundigen, uitleg over het vaccin. We hopen dat we hen het vertrouwen kunnen geven om tóch een vaccinatie te nemen."

Problematisch

Na die zes weken wordt de tussenstand opgenomen. "Dan kijken we naar de vaccinatiegraad en hoe we de mensen die niet willen toch over de streep kunnen krijgen." Want het is heel belangrijk dat zoveel mogelijk dak- en thuislozen gevaccineerd worden, vertelt Plukkel. "Anders is het wel een probleem: in de nachtopvang slapen mensen met elkaar in een ruimte en eten ze met elkaar. Het zou problematisch zijn als een groot deel van de groep niet gevaccineerd is." En hoeveel vaccinaties wil de GGD zetten? "Zoveel mogelijk, dan zijn we tevreden", zegt Plukkel met een glimlach.