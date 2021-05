Liveblog corona: Ook vakbonden willen niet dat middelbare scholen voor zomer opengaan, 7 op de 10 mensen bereid vaccinatie te nemen

- Meer dan de helft van daklozen wil vaccin: 'We waren bang dat ze door alle spookverhalen niet wilden'

- Ook vakbonden willen niet dat middelbare scholen voor zomer opengaan

- Centraal Bureau voor de Statistiek: '7 op de 10 mensen bereid om vaccinatie te nemen'

11:31 Ook vakbonden willen niet dat middelbare scholen voor zomer opengaan

De vakbonden in het onderwijs willen niet dat de Middelbare Scholen nog voor de zomer helemaal open gaan. Dat schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Komende maandag mogen de scholen weer alle leerlingen ontvangen. Maar onder meer de AOB, CNV Onderwijs, FNV en Leraren in Actie zeggen dat ze zich zorgen maken. Veel leraren zijn niet blij met de maatregel. Er zijn wel regels, zoals een thuistest voor leerlingen, maar de bonden denken dat veel leerlingen zich daar niet aan gaan houden.

Gisteren riep de directeur van de Rotterdamse scholengroep Wolfert van Borsselen op Radio Rijnmond ook zijn vraagtekens zet bij de volledige heropening. Hij is bang dat veel leraren zich ziek zullen melden.

10:51 Kabinet wil niet-corona gerelateerde operaties verspreiden over Nederland

Het kabinet wil de niet-coronapatiënten die wachten op een uitgestelde operatie, verspreiden over het land. Dat zegt minister Van Ark van medische zorg in het AD. Het gaat om 140.000 uitgestelde operaties.

Coronapatiënten werden al verspreid over het land om ruimte te houden voor reguliere zorg. Uitgestelde chemobehandelingen en niertransplantaties moeten de komende tijd als eerste worden ingehaald. Om de druk op de zorg te verlichten worden ook huisartsen, privéklinieken en revalidatiecentra ingeschakeld.

09:33 Sanofi en GSK starten derde onderzoeksfase vaccin

De farmaceuten Sanofi en GlaxoSmithKline (GSK) zijn begonnen aan de derde onderzoeksfase van hun coronavaccin. In deze laatste fase wordt het middel op 35.000 volwassenen getest in verschillende landen.

De ontwikkelaars hopen dat het vaccin eind dit jaar kan worden goedgekeurd. Het vaccin maakt ook deel uit van de Nederlandse vaccinatiestrategie. Eerder deze maand werd de tweede fase succesvol afgerond. Die fase liep wel wat vertraging op vanwege een doseringsfout. Het middel sloeg daardoor minder goed aan bij ouderen.

Het vaccin is gebaseerd op technologie die ook gebruikt wordt voor griepvaccins. Er zijn twee doses nodig voor maximale bescherming. Er wordt ook onderzoek gedaan naar een mogelijke extra dosis. De bedrijven zijn al begonnen met de productie van het vaccin, zodat het snel geleverd kan worden als het is goedgekeurd door de medicijnwaakhonden.



09:18 Centraal Bureau voor de Statistiek: '7 op de 10 mensen bereid om vaccinatie te nemen'

Zo'n 66 procent van de mensen van 16 jaar en ouder gaven in het eerste kwartaal van 2021 aan dat ze van plan zijn om zich te laten vaccineren. Op het moment dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzoek deed was al vier procent van de bevolking gevaccineerd. Daardoor komt de totale vaccinatie bereidheid op 71 procent.

Volgens het CBS loopt de vaccinatiebereidheid op bij een hogere leeftijd en met een hoger onderwijsniveau. Voor het onderzoek zijn antwoorden van bijna tweeduizend respondenten gebruikt.

09:17 Ondergedoken viroloog daagt aanhangers Jürgen Conings uit op Telegram

De Vlaamse viroloog Marc van Ranst heeft aanhangers van de voortvluchtige militair Jürgen Conings in hun Telegram-groep uitgedaagd. Van Ranst, die met zijn gezin al tien dagen zit ondergedoken omdat Conings het op hem zou hebben voorzien, schreef dat hij teleurgesteld was over "de creativiteit die hier opborrelt". "Niveau nihil, maar ja, wat hadden we verwacht van een groepje terroristenondersteunders."

Van Ranst bevestigt tegenover de VRT dat hij de chatberichten zelf heeft verstuurd, in de nacht van dinsdag op woensdag. "Dat was niet slim", zegt hij in een korte reactie tegen de Vlaamse omroep.

09:00 Meer dan de helft van daklozen wil vaccin: 'We waren bang dat ze door alle spookverhalen niet wilden'

Afgelopen dinsdag is de GGD begonnen met het vaccineren van de dak- en thuislozen. In de regio Rotterdam-Rijnmond gaat het om zo'n 10 duizend mensen, waarvan de helft waarschijnlijk gevaccineerd gaat worden. En daar zou de GGD erg tevreden mee zijn, weet straatverpleegkundige Jeanette Plukkel.

"Het gaat tot nu toe boven verwachting", blikt Plukkel terug op de afgelopen twee dagen. "We zien dat meer dan de helft van de mensen gevaccineerd wil worden en daar zijn we heel blij mee. We zien bij deze mensen veel achterdocht; richting de overheid en het vaccin bijvoorbeeld. Ook doen complottheorieën de ronde. We waren bang dat minder dan de helft zich zou laten vaccineren, dus we zijn hier heel blij mee."