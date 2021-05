Liveblog teruglezen: Ook vakbonden willen niet dat middelbare scholen voor zomer opengaan, 7 op de 10 mensen bereid vaccinatie te nemen

- Studenten Erasmus Universiteit zijn meer gaan blowen: 'Komt door de verveling'

- Ook vakbonden willen niet dat middelbare scholen voor zomer opengaan

- Fieldlab: evenementen met veel bezoekers onder voorwaarden mogelijk

- Aantal treinreizigers toegenomen sinds versoepelingen

- Centraal Bureau voor de Statistiek: '7 op de 10 mensen bereid om vaccinatie te nemen'

18:45 'Risico om besmet te raken op fieldlabs even groot als thuis'

Goed nieuws voor mensen die niet kunnen wachten om weer een concert, voetbalwedstrijd of festival te bezoeken. Uit onderzoek van Fieldlab blijkt dat risico's bij grote bijeenkomsten klein zijn. Sterker nog, het risico om besmet te raken bij een van de fieldlabs is volgens het bedrijf net zo groot als thuis.

"Het is absoluut goed nieuws, we zijn heel blij met de uitkomsten", zegt Dimitri Bonthuis, lid van het programmateam van Fieldlab. "Het risico om besmet te raken op een Fieldlab-evenement is even groot als thuis. Mits je de juiste maatregelen treft."

Lees hier meer.

16:00 RIVM: 570 nieuwe coronabesmettingen in de regio, gemiddelde daalt verder

Het RIVM meldt donderdag 570 nieuwe coronabesmettingen in de regio. Dat zijn er een stuk meer dan de 195 van woensdag. Ook dinsdag (321) en maandag (380) ging het om lagere aantallen dan vandaag. Mede daarom is het zevendaags gemiddelde alsnog iets verder gedaald, naar 428.

Op woensdag en donderdag is het aantal positieve tests vrijwel altijd hoger dan in de rest van de week. Dat komt doordat mensen zich in het weekend minder laten testen en er in de loop van de week vervolgens een 'inhaaleffect' ontstaat.

Lees hier meer.

15:40 Janssen: levering van 55 miljoen vaccins eind juni onzeker

Farmaceutisch bedrijf Janssen kan niet garanderen dat het alle coronavaccins kan leveren die de Europese Unie over het tweede kwartaal heeft besteld. De farmaceut uit Leiden zegt tegen de NOS dat het vanwege productieproblemen "onzeker" is of alle 55 miljoen doses voor eind juni geleverd zullen zijn.

Lees hier meer.

15:20 Reisadvies deel Griekenland komende zondag aangepast

In Griekenland geldt voor een deel de code oranje en de code geel. De eilanden in het noorden van de Egeïsche Zee en de eilanden in de Ionische Zee zijn geel. Bij terugkomst in Nederland vanaf die eilanden hoeven reizigers niet in quarantaine. Er geldt ook geen testverplichting, behalve wanneer er een tussenstop op het vasteland wordt gemaakt.

Reizigers die naar Griekenland reizen, moeten een negatieve PCR-test laten zien die maximaal 72 uur voor binnenkomst is afgenomen. Mensen die volledig ingeënt zijn hoeven geen test te overleggen, maar wel een vaccinatiebewijs. Het reisadvies voor Griekenland staat op de site van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

14:01 Studenten Erasmus Universiteit zijn meer gaan blowen: 'Komt door de verveling'

Minder XTC en drinken, maar meer blowen: de coronacrisis heeft effect op het drank- en drugsgebruik van studenten van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. "Je zit in een studentenhuis en kan niets, dan gaan studenten blowen."

Uit onderzoek van het Erasmus Magazine onder 373 studenten van de universiteit blijkt dat ze weliswaar iets minder zijn gaan drinken, maar wel meer zijn gaan blowen het afgelopen jaar. Heel Nederland heeft problemen met de mentale gezondheid, maar volgens Elmer Smaling, van het magazine, gaat het bij studenten niet goed. "Als je op zo'n klein kamertje zit, gaat het al snel wat minder met je." Het magazine doet vaker onderzoeken naar hoe het met studenten gaat en 'was benieuwd' naar het drank- en drugsgebruik in de coronacrisis.

13:18 Fieldlab: evenementen met veel bezoekers onder voorwaarden mogelijk

Evenementen met veel bezoekers zijn mogelijk, ook als een hoog risiconiveau geldt. Dat is de belangrijkste conclusie van Fieldlab Evenementen na meerdere testevenementen in de afgelopen maanden.

Fieldlab zegt dat bij het risiconiveau 'zorgelijk' onder voorwaarden een honderd procent bezetting mogelijk is bij evenementen. Dat geldt voor alle evenementen die Fieldlab heeft onderzocht, dus ook voor bijvoorbeeld festivals.

De overheid heeft vier risiconiveaus opgesteld: 'waakzaam', 'zorgelijk', 'ernstig' of 'zeer ernstig'. We bevinden ons nu nog in het risiconiveau 'zeer ernstig'.

13:09 Aantal treinreizigers toegenomen sinds versoepelingen

Er is een "gestage stijging" van het aantal treinreizigers te zien sinds de versoepelingen van het reisadvies, zegt de NS. Vorige week donderdag en vrijdag namen op beide dagen meer dan een half miljoen mensen de trein. Volgens de NS is dat het hoogste aantal dit jaar.

"We verwelkomen iedere reiziger met open armen", zegt president-directeur Marjan Rintel. "We zijn heel blij dat de vrijheid om te reizen terug is en dat we onze reizigers weer kunnen brengen waar zij willen gaan. De komende tijd rijdt NS steeds meer treinen om iedereen een prettige en veilige reis te kunnen bieden, want we verwachten dat deze toename doorzet."

Sinds vorige week woensdag is het advies vervallen om alleen de trein te pakken als de reis noodzakelijk is. De NS adviseert hoewel het OV weer voor iedereen is, toch drukte te mijden wanneer dat kan.

11:59 Japanse arts vreest voor 'olympische' variant

De voorzitter van de Japanse unie van artsen is bang dat er tijdens de Olympische Spelen een nieuwe mutant van het coronavirus ontstaat, meldt de NOS. Naoto Ueyama vindt het te gevaarlijk om het sportevenement in zijn land te houden.

"Er komen tienduizenden mensen uit tweehonderd landen ter wereld naar Japan. Dat betekent dat alle mutaties die er nu zijn, in juli geconcentreerd worden in Tokio", zei Ueyama in een gesprek met buitenlandse journalisten die in Japan werken.

"Al die mutaties kunnen na de Spelen weer verspreid worden over de wereld. Er kan zelfs een heel nieuwe mutant ontstaan, een 'olympische' variant. Dat leidt tot een enorme tragedie en kan ons op 100 jaar aan kritiek komen te staan. We zijn op het punt aangekomen dat de internationale gemeenschap moet zeggen: dit moet stoppen."

11:57 Geboortejaren 1972 en 1973 aan de beurt voor vaccinatie

Mensen die zijn geboren in 1972 en 1973 kunnen nu ook een afspraak maken voor een vaccinatie. Demissionair minister De Jonge roept op Twitter de mensen op om een afspraak te maken.

Gisteren werd bekend dat de eerste veertigers zich konden melden voor een Pfizer, Moderna of Janssen-vaccin. Nu kunnen ook de mensen die dit jaar 48 worden of al ouder zijn zich melden.

In totaal zijn er nu 8,6 miljoen prikken gezet. Dat zijn zowel de eerste als de tweede prikken bij elkaar. Deze week staan iets meer dan één miljoen vaccinaties gepland.

11:31 Ook vakbonden willen niet dat middelbare scholen voor zomer opengaan

De vakbonden in het onderwijs willen niet dat de Middelbare Scholen nog voor de zomer helemaal open gaan. Dat schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Komende maandag mogen de scholen weer alle leerlingen ontvangen. Maar onder meer de AOB, CNV Onderwijs, FNV en Leraren in Actie zeggen dat ze zich zorgen maken. Veel leraren zijn niet blij met de maatregel. Er zijn wel regels, zoals een thuistest voor leerlingen, maar de bonden denken dat veel leerlingen zich daar niet aan gaan houden.

Gisteren riep de directeur van de Rotterdamse scholengroep Wolfert van Borsselen op Radio Rijnmond ook zijn vraagtekens zet bij de volledige heropening. Hij is bang dat veel leraren zich ziek zullen melden.

10:51 Kabinet wil niet-corona gerelateerde operaties verspreiden over Nederland

Het kabinet wil de niet-coronapatiënten die wachten op een uitgestelde operatie, verspreiden over het land. Dat zegt minister Van Ark van medische zorg in het AD. Het gaat om 140.000 uitgestelde operaties.

Coronapatiënten werden al verspreid over het land om ruimte te houden voor reguliere zorg. Uitgestelde chemobehandelingen en niertransplantaties moeten de komende tijd als eerste worden ingehaald. Om de druk op de zorg te verlichten worden ook huisartsen, privéklinieken en revalidatiecentra ingeschakeld.

09:33 Sanofi en GSK starten derde onderzoeksfase vaccin

De farmaceuten Sanofi en GlaxoSmithKline (GSK) zijn begonnen aan de derde onderzoeksfase van hun coronavaccin. In deze laatste fase wordt het middel op 35.000 volwassenen getest in verschillende landen.

De ontwikkelaars hopen dat het vaccin eind dit jaar kan worden goedgekeurd. Het vaccin maakt ook deel uit van de Nederlandse vaccinatiestrategie. Eerder deze maand werd de tweede fase succesvol afgerond. Die fase liep wel wat vertraging op vanwege een doseringsfout. Het middel sloeg daardoor minder goed aan bij ouderen.

Het vaccin is gebaseerd op technologie die ook gebruikt wordt voor griepvaccins. Er zijn twee doses nodig voor maximale bescherming. Er wordt ook onderzoek gedaan naar een mogelijke extra dosis. De bedrijven zijn al begonnen met de productie van het vaccin, zodat het snel geleverd kan worden als het is goedgekeurd door de medicijnwaakhonden.



09:18 Centraal Bureau voor de Statistiek: '7 op de 10 mensen bereid om vaccinatie te nemen'

Zo'n 66 procent van de mensen van 16 jaar en ouder gaven in het eerste kwartaal van 2021 aan dat ze van plan zijn om zich te laten vaccineren. Op het moment dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzoek deed was al vier procent van de bevolking gevaccineerd. Daardoor komt de totale vaccinatie bereidheid op 71 procent.

Volgens het CBS loopt de vaccinatiebereidheid op bij een hogere leeftijd en met een hoger onderwijsniveau. Voor het onderzoek zijn antwoorden van bijna tweeduizend respondenten gebruikt.

09:17 Ondergedoken viroloog daagt aanhangers Jürgen Conings uit op Telegram

De Vlaamse viroloog Marc van Ranst heeft aanhangers van de voortvluchtige militair Jürgen Conings in hun Telegram-groep uitgedaagd. Van Ranst, die met zijn gezin al tien dagen zit ondergedoken omdat Conings het op hem zou hebben voorzien, schreef dat hij teleurgesteld was over "de creativiteit die hier opborrelt". "Niveau nihil, maar ja, wat hadden we verwacht van een groepje terroristenondersteunders."

Van Ranst bevestigt tegenover de VRT dat hij de chatberichten zelf heeft verstuurd, in de nacht van dinsdag op woensdag. "Dat was niet slim", zegt hij in een korte reactie tegen de Vlaamse omroep.

09:00 Meer dan de helft van daklozen wil vaccin: 'We waren bang dat ze door alle spookverhalen niet wilden'

Afgelopen dinsdag is de GGD begonnen met het vaccineren van de dak- en thuislozen. In de regio Rotterdam-Rijnmond gaat het om zo'n 10 duizend mensen, waarvan de helft waarschijnlijk gevaccineerd gaat worden. En daar zou de GGD erg tevreden mee zijn, weet straatverpleegkundige Jeanette Plukkel.

"Het gaat tot nu toe boven verwachting", blikt Plukkel terug op de afgelopen twee dagen. "We zien dat meer dan de helft van de mensen gevaccineerd wil worden en daar zijn we heel blij mee. We zien bij deze mensen veel achterdocht; richting de overheid en het vaccin bijvoorbeeld. Ook doen complottheorieën de ronde. We waren bang dat minder dan de helft zich zou laten vaccineren, dus we zijn hier heel blij mee."