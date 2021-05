Studenten Erasmus Universiteit zijn meer gaan blowen: 'Komt door de verveling'

Minder XTC en drinken, maar meer blowen: de coronacrisis heeft effect op het drank- en drugsgebruik van studenten van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. "Je zit in een studentenhuis en kan niets, dan gaan studenten blowen."

Uit onderzoek van het Erasmus Magazine onder 373 studenten van de universiteit blijkt dat ze weliswaar iets minder zijn gaan drinken, maar wel meer zijn gaan blowen het afgelopen jaar. Heel Nederland heeft problemen met de mentale gezondheid, maar volgens Elmer Smaling, van het magazine, gaat het bij studenten niet goed. "Als je op zo'n klein kamertje zit, gaat het al snel wat minder met je." Het magazine doet vaker onderzoeken naar hoe het met studenten gaat en 'was benieuwd' naar het drank- en drugsgebruik in de coronacrisis.

'Echt ontspannen'

Zo zijn de studenten minder gaan drinken ("Een heel klein beetje maar"), terwijl een flinke daling verwacht werd. " Je zou denken dat het alcoholgebruik zou dalen als de kroegen dichtzitten en dat er thuis een hogere drempel zou zijn om echt dronken te worden. Dat blijkt niet helemaal het geval te zijn. De vrouwen drinken gemiddeld zeven in plaats van acht glazen per week. Bij de mannen is het zelfs een klein beetje gestegen."

Van de deelnemers gaf 41 procent aan meer verdovende middelen te gebruiken dan voor de coronacrisis. Negen deelnemers (2,4 procent) zijn juist helemaal gestopt. Veel studenten zijn meer gaan blowen, ruim een kwart minstens een keer per week. "Dat komt door verveling", vermoedt Smaling. "Je zit in een studentenhuis en kan niets, dan gaan ze maar blowen." "Ik merk dat ik onbewust nog aan school denk als ik wil rusten. Soms even high zijn helpt me om weer tot mezelf te keren en echt te ontspannen", laat een student weten. Volgens Smaling proberen studenten er 'toch een gezellige avond van te maken'. "Om te voorkomen dat alle avonden op elkaar beginnen te lijken."

Reden tot zorgen

Het alcohol- en drugsgebruik kan reden tot zorgen zijn, laat hoogleraar Klinische Psychologie en verslavingsdeskundige Ingmar Franken weten. "Er zijn twee gevaren. Het ene is dat er een soort rebound effect plaatsvindt. Dat als het land weer opengaat, er veel meer drugs worden gebruikt. Mensen gaan inhalen wat ze een jaar niet hebben kunnen doen. Het is lastig te voorspellen, maar ik verwacht dat dat een korte termijneffect is en dat zou een risico kunnen zijn."

"Daarnaast zijn bijvoorbeeld jongeren een ander patroon gaan ontwikkelen in coronatijd. Jongeren dronken vooral buitenshuis: bij het uitgaan, op een festival of in een club. Dat doen ze in een feeststemming. Nu wordt er thuis gebruikt, uit verveling of om de negatieve gedachten te onderdrukken. Het risico is dat er een patroon ontwikkeld is, wat ze niet zomaar los kunnen laten."