Jaws is back! 'Vuilnishaai' houdt Dordtse grachten schoon

"Eén, twee, hup!" Samen tillen de mannen van Ranmarine Technology hun kleine catamaran het water van de Spuihaven uit. De witte doos op twee lange drijvers is een soort varende stofzuiger. Hij slurpt plastic, blikjes en andere rommel op. De uitvinding wordt deze dag gefinetuned in Dordrecht en is klaar om de wereld te veroveren. En nu begint hij aan een watertje verderop.

Het is even sjouwen als de Wasteshark van de ene gracht naar de andere moet | Foto: Rijnmond

"Het is gewoon makkelijker, milieuvriendelijk en uiteindelijk goedkoper. Hij werkt op duurzame energie en wat hij opvangt kun je recyclen. De WasteShark vaart door vuil en slokt het op. Alles wat hij vangt, komt in zijn afvalzak", vertelt Deniz Hofmeister, technicus bij het Rotterdamse RanMarine. "De WasteShark kan bijna overal bij, zelfs de moeilijkste plekken. Easy peasy. En het voorkomt dat gemeentewerkers in een bootje met een schepnet moeten rondvaren." Verder controleert de shark of de waterkwaliteit, het zuurstofgehalte en de watertemperatuur wel in orde zijn.

De Rotterdamse uitvinders testen hun 'vuilnishaai' donderdag in Dordrecht. "Hij liet het verzamelde afval soms weer los", verklaart Hofmeister. Het is sowieso niet gek dat de uitvinding nog wat moet worden bijgesteld, want het idee is uniek en innovatief. Desondanks doet hij zijn werk al in het Australische Sydney en steden in de Verenigde Staten en India. De Dordtse centrumgrachten zijn sowieso een geliefde proefplek voor de uitvinders, want de WasteShark voer er al eerder.

De drijvende stofzuiger in haaienvorm wordt met enthousiasme onthaald door de Dordtenaren die vaak blijven staan om te kijken naar het wonderlijke apparaat. "Dit is toch hartstikke mooi. Dit is productief! Het werd ook wel tijd, Dordrecht moet gewoon schoon worden", steekt een voorbijganger zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken.

Of Dordrecht de opruimer ook gaat aanschaffen valt nog even te bezien. De kosten per exemplaar gaan richting de 20 duizend euro. Eerder toonde het stadsbestuur zich al enthousiast. Uitgesloten is het dus niet. En eerlijk is eerlijk, de centrumwateren mogen her en der ook best wat frisser. "Ze weten ons te vinden als ze er een willen bestellen", lacht Hofmeister.

De WasteShark kan worden bestuurd met een afstandsbediening, maar het luxere model kan ook op eigen houtje varen, zonder een begeleider. Hij kan vaak tot honderden kilo's aan vuil opslokken voor hij geleegd moet worden. Maar één ding kan hij nog niet, zien we deze middag in Dordrecht. Zelfstandig van de ene gracht naar de andere. Want pootjes, die zitten er nog niet aan.