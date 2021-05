Ook vakbonden willen niet dat middelbare scholen voor zomer opengaan

Na de middelbare scholen laten ook de onderwijsvakbonden weten dat ze het niet zien zitten dat de middelbare scholen nog voor de zomer helemaal opengaan. Dat schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer.

De bonden maken zich grote zorgen over de heropening, die maandag plaats zou moeten vinden. De AOb, CNV Onderwijs, FvOv, FNV Overheid en Leraren in Actie zouden de huidige situatie willen handhaven tot de zomervakantie. Dat zou betekenen dat leerlingen ongeveer de helft van de week in de klas zitten.

Het is de bedoeling dat leerlingen maandag geen afstand meer hoeven houden, al moeten er wel mondkapjes worden gedragen in de gangen. Leerlingen en docenten moeten twee keer per week thuis een zelftest doen. Daar zit het knelpunt volgens de bonden: hun ervaring is dat de testbereidheid erg laag is. "Daarbij is het voor een school ook oncontroleerbaar of leerlingen inderdaad twee keer per week een test afnemen én een eventuele uitslag serieus nemen", aldus de bonden.

Tot inkeer komen

Eerder liet Rob Fens, directeur van Wolfert van Borselen, weten tegen het openen van de scholen te zijn. "Ik hoop dat minister Slob nog tot inkeer komt en scholen lokaal kunnen kijken wat er kan." Fens maakt zich namelijk zorgen over de testbereidheid en de capaciteit van de scholen om kinderen te testen.

Daarnaast krijgt hij signalen dat veel docenten niet bereid zijn om les te geven en 'om 8 uur per dag met 30 leerlingen in een slecht geventileerd lokaal te gaan zitten'. "Er is geen enkel beroep waar mensen verspreid over de dag met zoveel mensen in een kleine ruimte moeten werken. Ik begrijp die aarzelingen bij docenten heel goed."