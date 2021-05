Keren de steur en zalm terug naar Eiland van Brienenoord? 'Zou mooi zijn als ze hier weer spartelen'

Het is anno 2021 moeilijk voor te stellen, maar langs het eiland waar nu één van de drukste snelwegen van het land ligt, wemelde het vroeger van de zalm. "Dat werd hier met tonnen tegelijk uit de zee gevist", zo schetst Esther Blom. "En ook de steur kwam hier heel vaak voor. Maar inmiddels komt deze Atlantische steur alleen nog maar in een klein gebied rond Bordeaux in het wild voor."

Uitzettingen

Maar de steur maakt mogelijk een comeback in onze regio. De reden dat de vissoort in eerste instantie verdween heeft te maken met de aanpassingen aan het rivierlandschap. "De oevers werden steil waardoor minder zonlicht de bodem kon bereiken. Met deze nieuwe getijdenoevers biedt het de kans aan de steur om hier voedsel te vinden en ook te paaien", vervolgt Blom, wijzend naar de nu nog kale oevers langs het eiland.

De vraag is alleen: hoe keert de steur terug als deze min of meer is uitgestorven? Het antwoord: uitzettingen van steuren die momenteel in 'gevangenschap' leven. Iets wat bij het eiland van Brienenoord al tweemaal is gebeurd, en met succes. "We hebben ze gemonitord en gezien dat ze de weg omhoog richting de Rijn hebben gevonden. Over een paar jaar, als ze dan weer de andere kant op komen, zal moeten blijken of ze hier ook echt terugkeren en de omstandigheden zodanig zijn dat ze hier kunnen leven."

