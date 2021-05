Justitie eist opnieuw 20 jaar cel tegen Bekir E. voor moord op Rotterdamse Hümeyra

Justitie eist ook in het hoger beroep twintig jaar cel en tbs tegen Bekir E. voor de moord op de Rotterdamse Hümeyra. In 2019 werd er ook al twintig jaar cel geëist. Er werd uiteindelijk veertien jaar en tbs opgelegd.

Volgens de rechter was toen moord met voorbedachte rade niet bewezen. Daarop kwam de rechter uit op doodslag. Daarvoor ligt de maximumstraf veel lager.

Het OM is het daar niet mee eens en verdenkt Bekir E. van het 'koelbloedig doodschieten' van Hümeyra. "Het is het trieste dieptepunt na maandenlange stalking en bedreiging. Hij appte haar regelmatig doodsbedreigingen, die ook aan haar familie waren gericht", schrijft het OM. Volgens het OM heeft Bekir. E niet in een opwelling gehandeld, maar was er sprake van voorbedachte rade. Die afweging maakt het verschil tussen moord of doodslag in de uitspraak.

Om die uitspraak kracht bij te zetten zijn de camerabeelden van de schietpartij woensdag in de rechtszaal getoond. "Aan de hand van de camerabeelden kan geen andere conclusie worden getrokken dan dat de verdachte de tijd heeft gehad om na te denken over wat hij deed en dat hij dus niet heeft gehandeld in een opwelling", aldus het OM.

Hümeyra werd in december 2018 doodgeschoten bij het Designcollege in Rotterdam. Bekir E. was de ex-vriend van het slachtoffer en hij stalkte haar geruimde tijd.

Het gerechtshof doet op 25 juni uitspraak in deze zaak.