Onzekerheid over toekomst Warmtebedrijf blijft: 'Maar we blijven er niet onbeperkt geld in stoppen'

Al jaren is de zoektocht bezig om een oplossing te zoeken voor het verlies draaiende Warmtebedrijf Rotterdam. Het is in 2006 is opgericht om restwarmte vanuit de Rotterdamse haven te gebruiken voor het verwarmen van huizen en bedrijven in de omgeving. Het is een duurzame oplossing en een alternatief voor aardgas. Door allerlei problemen is het bedrijf nooit winstgevend geworden. Om toch door te kunnen gaan is steeds meer geld nodig. Wat begon met een investering van negen miljoen euro is inmiddels opgelopen tot honderden miljoenen.

Teveel warmte, te weinig afnemers

Het probleem bij het Warmtebedrijf is dat er teveel restwarmte is ingekocht en er nu nog steeds te weinig woningen of bedrijven zijn die het afnemen. In 2016 is voorgesteld om een nieuwe leiding naar Leiden aan te leggen om daar voor woningen warmte te leveren aan energiebedrijf Vattenfall. Het contract werd getekend, maar de pijpleiding kwam er nooit.

Nu de Gasunie en Eneco toch al een eigen leiding willen aanleggen tussen de Rotterdamse haven en Den Haag is het plan bedacht om dan een extra stuk pijplijn aan te leggen vanaf Rijswijk naar Leiden. Rotterdam zou dan toch de afgesproken warmte aan Leiden kunnen leveren.

Onderhandelingsakkoord, maar deal nog niet rond

Rotterdam heeft nu met de Provincie Zuid-Holland, die voor ander, klein deel ook aandeelhouder is van het Warmtebedrijf, gekeken wat de financiële gevolgen zijn van het doortrekken van de leiding. Partijen hebben afspraken gemaakt, ook over de financiële verdeling van de oude en de nieuwe kosten. Ook met de Gasunie, Eneco en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Vattenfall zijn afspraken gemaakt. Toch is de deal nog niet rond.

Centraal in de deal staan enkele harde ontbindende voorwaarden. Eén van die belangrijke zaken is of er uiteindelijk toch het beloofde geld komt van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het gaat dan over een subsidie voor duurzame energieproductie. Het demissionaire kabinet heeft dat geld toegezegd, maar het nieuwe kabinet moet dat nog bevestigen. Voor het stuk naar Leiden gaat het dan om 30 miljoen euro.

De Rotterdamse wethouder Arjan van Gils, verantwoordelijk voor grote projecten, heeft daar wel vertrouwen in: "Wij denken wel dat het doorgaat met de nationale energieplannen die er liggen, maar dat kan nu nog niet hard gegarandeerd worden. Als dat geld niet komt, dan gaat het het hele plan niet door."

En ook al zegt Economische Zaken het geld toe, dan moet de Europese Commissie nog besluiten. Aangezien de gemeente Rotterdam en ook de Provincie Zuid-Holland zelf geld in het project stoppen, is er sprake van staatssteun. Als 'Brussel' nee zegt en het geld uit Den Haag er niet komt, dan zal de warmteleiding er niet komen.

Ook moet de Gasunie nog een definitief besluit nemen over de leiding naar Den Haag. Verder moet het Warmtebedrijf met de energiebedrijven nog een keer beoordelen of het allemaal technisch geregeld kan worden voor het geld dat nu is gereserveerd. Als dan blijkt dat het project duurder wordt, moet de gemeente Rotterdam nog meer in het project steken. Dat zal waarschijnlijk niet gebeuren.



Wat anders?

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de Rotterdamse gemeenteraad nu om akkoord te gaan met het huidige voorstel, zodat de voorwaarden kunnen worden uitgewerkt. Uiteindelijk moet vóór 1 oktober duidelijk zijn of het hele plan doorgaat of niet. Maar de grote vraag is: wat gebeurt met het Warmtebedrijf als de leiding niet komt?

Wethouder Arjan van Gils: "De eerlijkheid gebied te zeggen dat wij niet onbeperkt geld in het Warmtebedrijf mogen blijven stoppen. Dichterbij een oplossing zijn we niet eerder geweest. Maar als het nu niet lukt, dan moet je onder ogen zien dat het einde van het Warmtebedrijf in zicht komt."

Pas dan wordt ook duidelijk wat het project Rotterdam heeft gekost.