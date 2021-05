Hoe schattig: Een echte babyboom bij Schotse Hooglanders in Rotterdamse parken

In meerdere parken in Rotterdam lopen deze grote grazers vrij rond. En dan komen er soms ook jonge dieren, vooral in de lente. De boswachter heeft de afgelopen weken al twee nieuwe kalfjes kunnen begroeten in het Schiebroekse Park, twee in het Ruigeplaatbos en ééntje in het Oudelandse Park.

"In totaal verwachten we acht kalfjes", laat de gemeente Rotterdam weten, "dus misschien spotten we er de komende weken nog een paar. Wanneer die geboren worden weten we namelijk niet zeker, want we zien dat pas de laatste weken als de koeien bjina gaan bevallen, doordat ze zich gaan afzonderen en een hangende rug krijgen."

De boswachters houden de kuddes goed in de gaten. De kalfjes die de afgelopen twee weken zijn geboren zijn al 'goed opgenomen' in de kuddes.

Je mag de kuddes hooglanders komen bekijken, maar pas daarbij wel een beetje op, adviseert de gemeente. Kom niet te dichtbij, raak ze zeker niet aan en hou de hond aan de lijn. "Zo verstoren we de dieren het minst en kunnen we op een afstand van de Schotse Hooglanders en hun kalfjes genieten."

De hooglanders staan ook op de Landtong Rozenburg en het Eiland van Brienenoord. De dieren zijn uitgezet om de natuur op ecologische wijze te beheren.