Thuiszorgbedrijf failliet; zorgverzekeraar wil woning voormalig eigenaar laten veilen

Thuiszorgorganisatie Naborgh is door de rechtbank in Rotterdam failliet verklaard. Het einde voor het bedrijf komt niet als een verrassing. Thuiszorg Naborgh moest eerder van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) stoppen omdat de geboden zorg onvoldoende was.

Het faillissement is aangevraagd door ex-werknemers van Naborgh. Zij hebben nog geld te goed. De rechter had vorig jaar in een civiele procedure al besloten dat de personeelsleden recht hebben op het achterstallige geld.

Ook zorgverzekeraar DSW heeft nog recht op geld van de thuiszorgorganisatie. De Schiedamse verzekeraar ontdekte dat Naborgh lang niet altijd de zorg leverde die werd gedeclareerd bij DSW. De winst werd doorgesluisd naar de rekening van de ex-eigenaresse.

De rechter besliste in januari dat DSW nog recht heeft op 140 duizend euro van Naborgh en haar. Het bedrijf liet om het geld terug te krijgen voor de zekerheid beslag leggen op de voormalige woning van de ex-eigenaresse. Ze verkocht dat pand aan een familielid voor DSW het geld kon opeisen.

Inmiddels is de ex-eigenaresse in beroep gegaan tegen de uitspraak van januari. DSW had de advocaat van de vrouw gevraagd om met een garantie op papier te komen. Die heeft DSW nog niet gekregen. De zorgverzekeraar overweegt dan ook om binnenkort de executieveiling van de woning te beginnen.