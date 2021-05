Marhinde Verkerk werkt toe naar laatste grote toernooi: 'Ik voel dat het goed is, het is gewoon op'

Dat vertelt Verkerk niet lang na het teleurstellende EK, met als pijnlijk gevolg het mislopen van de Olympische Spelen in Tokio komende zomer. In Japan wilde ze nog één keer proberen om een medaille te pakken, iets wat haar in twee voorgaande pogingen (in 2012 en 2016) niet lukte. Het zal er niet meer van komen, en dat heeft Verkerk een plek moeten geven. Maar inmiddels kijkt ze weer vooruit. "Ik wil mijn carrière op het WK goed afsluiten. En wat goed is? Het gaat mij om een goed gevoel. Vanuit een ontspannenheid kijk ik wat kan doen in Boedapest."

Misschien wel voor het eerst in haar loopbaan gaat Verkerk zonder druk naar een groot eindtoernooi. "Dit is een lekker toetje, de andere prestaties neemt niemand mij meer af. Ik hoef me nergens meer voor te kwalificeren en kan vrijuit gaan judoën. Dat kan iets moois opleveren. Ik ben er oké mee dat ik ga stoppen."

Zwart gat

Verkerk wist, toen ze nog op jacht was naar een Olympisch ticket, al langer dat Tokio het eindstation zou zijn. "Maar op een gegeven moment denk je wel: oh en dan? Wie ben ik zonder sport, zonder judo?" Maar dat antwoord had Verkerk snel zelf gevonden. "Ik val niet in een zwart gat, ik voel dat het nu goed is. Het is gewoon op. Het Olympische vuur dat ik sinds mijn zestiende in mij had is weg. Dat is voor mij altijd een motivator geweest. Wat blijft er dan nog over?"

Een zwart gat verwacht Verkerk dus niet, maar ze beseft wel dat een heel belangrijk onderdeel van haar leven compleet wegvalt. "Ik ben interieurarchitect, al zeven jaar, daar kan ik lekker mee doorgaan. Maar ik ga nooit meer de spanning voelen van een judowedstrijd. Dat is leuk, maar ook wel eng."

De wereldkampioenschappen judo vinden van 6 tot en met 13 juni plaats in Boedapest.