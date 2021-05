De dood van de 16-jarige Hümeyra uit Rotterdam: wordt het toch moord?

Het hoger beroep over het doodschieten van de 16-jarige Hümeyra uit Rotterdam draait eigenlijk om die ene vraag: kan alsnog worden bewezen dat het moord was? Justitie vindt van wel, de advocaat van verdachte Bekir E. niet.

Hümeyra werd op 18 december 2018 doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school, het Design College in Rotterdam. Bekir E. meldde zichzelf bij de politie en bekende. Ook al nam de rechtbank in Rotterdam het woord executie in de mond, toch was moord net niet bewezen. Het vonnis: 14 jaar cel en tbs, voor doodslag.

Justitie ging in hoger beroep en eist nu 20 jaar cel en tbs, voor moord. Dat zou onder meer blijken uit de beelden die tijdens de zitting zijn vertoond. De veiligheidscamera van de school registreert hoe Bekir E. Hümeyra achtervolgt, schiet en als zij op de grond ligt nog zeven keer schiet, door haar hoofd en bovenlichaam.

Voor justitie is het duidelijk: De verdachte heeft genoeg tijd gehad om na te denken. Wat we zien is berekenend, kalm beraad. Een andere aanwijzing voor moord is dat hij op zoek naar haar zou zijn geweest, met doorgeladen pistool.

Justitie wijst er verder op dat Bekir al meerdere doodsbedreigingen had geuit naar zijn ex-vriendin. Hij was veroordeeld voor stalking en mishandeling. Hümeyra was zeer bang, ze werd door haar vader naar school gebracht en gehaald. Het is onbegrijpelijk dat de rechtbank deze voorgeschiedenis niet heeft meegewogen.

Worsteling

De 34-jarige Bekir E. zou ook een motief hebben gehad. Direct bij zijn aanhouding vertelt hij dat hij boos was op Hümeyra. Ze zou hebben gelogen dat ze ouder dan 18 jaar was. 'Ze moet niet fucken met mij', had hij gezegd.

De rechtbank Rotterdam had bij haar vonnis in 2019 geworsteld met de vraag wel of geen moord. Door de strenge criteria van de Hoge Raad wordt moord zelden nog bewezen geacht in Nederland. Het planmatige vooraf moet dan onomstotelijk zijn.

Verweer

Advocaat Yehudi Moszkowicz verwees naar de Hoge Raad. Niet voor niets zijn er strikte normen. Het zijn niet de nabestaanden die bepalen of het moord wordt. Na de uitspraak van de rechter in Rotterdam in november reageerden familieleden woedend op het vonnis en stormden de zaal in. In de politiek ontstond een discussie over doodslag waarbij is besloten de maximale straf te verhogen van 15 naar 25 jaar.

Moszkowicz vindt dat er nog meer contra-indicaties zijn tegen moord. Hij interpreteert de beelden van het schieten anders. Je ziet dat mijn cliënt niet met het pistool in de hand uit de auto stapt. Hij had kennelijk geen plan. Wat je ziet is gestoethaspel, hij wist ook niet waar Hümeyra liep. Het was een toevallige ontmoeting.

De advocaat zegt dat het wegrennen van het meisje Bekir triggerde om te schieten. Hij is iemand die zich slecht kan beheersen. Het was een opwelling.

Uit onderzoek naar de persoonlijkheid van Bekir E. blijkt dat hij narcistisch is, empathie mist, agressief is en dat geweld altijd op de loer lag bij relaties.

Moszkowicz schetste ook de sfeer van de achttiende december. Hij maakte een praatje met zijn vader, waste zijn auto, kocht een trainingspak: niet iemand die op dat moment gefixeerd was op het slachtoffer en een moordplan had. Hij vindt de eerder opgelegde straf van 14 jaar cel (en tbs) te hoog. Dat is hardvochtig en uitzonderlijk als je naar vergelijkbare zaken kijkt.

Het is nog niet bekend wanneer het gerechtshof in Den Haag uitspraak doet.