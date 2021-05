Vakantiepark Molenwaard in de Alblasserwaard opent voor gasten en zo ziet het eruit in 360 graden

Vakantiepark Molenwaard is een park in plattelandsstijl. Met boerderijtjes, vissershuisjes, hutten en een restaurant met streekgerechten. Het is het allereerste vakantiepark in de Alblasserwaard. Zodat u niet zelf naar Ottoland hoeft te rijden, hebben onze reporters Esther Schalkwijk en Vincent van Bruchem een 360 graden virtual reality-reportage gemaakt.

Deze 360 graden-video is op je computerscherm gewoon hieronder te bekijken, maar op je mobiel alleen via de YouTube-app. Je kunt helemaal om je heen kijken door te bewegen met je telefoon of je muis.

Michael van Hoorne is de initiatiefnemer van het park. Hij heeft het park ontwikkeld in de stijl van zijn avonturenboerderij in Groot-Ammers. Een pretpark in plattelandsstijl.

Maandenlang heb je geploeterd om dit voor elkaar te krijgen: Wat vind je van het resultaat?

"Het is helemaal voor elkaar. We gaan mensen ontvangen! Het park zit de eerste nacht meteen vol! Maandenlang naar uit gekeken. We hebben in zeven maanden zoveel gedaan. Iedereen heeft zo hard gewerkt. Als je het park nu ziet, geeft het je een gevoel van rust . Je hebt dromen en je wil meer mensen vermaken. Ik ben trots dat we dit met zoveel betrokken mensen voor elkaar hebben gekregen."

Wat was de grootste uitdaging van dit project?

"De grootste opgave was de grondgesteldheid van dit gebied. Het was heel spannend om alles droog te krijgen met al de regen van de afgelopen tijd. Gras zaaien lukte in eerste instantie ook niet. Maar het is allemaal gelukt. Iedereen is dag en nacht bezig geweest om het voor elkaar te krijgen. Dat geeft een heel fijn gevoel."

Tekst gaat verder onder de foto.

Bewoner Leen Kiep | Foto: Rijnmond

Leen Kiep is de oudste bewoner van de Put. Hij woont al twintig jaar in een bungalow bij de plas. Hij heeft de gouden tijden op de camping meegemaakt en nu het vakantiepark zien opkomen.

U woont al meer dan twintig jaar bij de put. U hebt alles zien veranderen. Wat vindt u er van?

"Dit is een heel mooie plek om te wonen. Ik woon hier samen met mijn vrouw en mijn hond. Ik woon er nu twintig jaar maar ik kwam al op de camping sinds 1991. Het nieuwe park is een hele vooruitgang. Voor 100 procent. Ik vind het prachtig. De camping was echt verouderd. Het was geen Fort Oranje maar wel een beetje vervallen. Ze hebben alles leeggehaald en de hele infrastructuur vernieuwd. Ik heb ook meegeholpen met het afbreken en later met de bouw. Het vakantiepark is nu schitterend. Ik ben ook van plan om te gaan kijken bij de shows."

Uw huis is nu zelfs helemaal in vrolijke boerderijstijl knalgroen geverfd. Zodat uw woning past bij het park. Bevalt dat?

"Ik woon nu in een groen huisje. Het was eerst bruinig oranje. Het ziet er leuk uit. Michael heeft mijn huisje niet stiekem geverfd, het ging in overleg. In eerste instantie was ik niet zo enthousiast, maar nu vind ik het heel mooi. Het is nu echt één geheel met het vakantiepark. Ik ga alleen niet samen met mijn vrouw in een Fien en Teun pak voor het raam zitten en de hele dag zwaaien (haha)."