Circus Studio Rotterdam heeft eindelijk een nieuwe repetitieruimte: en zo ziet die eruit

Tussen de repetities door worden de laatste attributen aan het plafond en de muur gemonteerd. Eindelijk kunnen de circusartiesten weer trainen en oefenen. "Het was een enorme zoektocht, want zoveel hoge gebouwen zijn er niet om deze luchtacrobatiek op te hangen", legt oprichter Harm van der Laan uit. "We hebben de perfecte plek gevonden."

Kijk hier naar de reportage bij Circus Studio Rotterdam. De tekst gaat verder onder de video:

Ook leent de constructie van De Kroon zich goed voor Circus Studio Rotterdam. "Er zijn hier grote balken waaraan we kunnen hangen. Die zijn gekeurd en veilig bevonden om onze attributen eraan vast te maken", legt artistiek leider Maartje Bonarius uit. Verder liggen allerlei matten op de vloer om de artiesten op te vangen.

Er is overal naar een nieuwe plek gekeken, vertelt Van der Laan. "Door heel Rotterdam. Op een gegeven moment was zelfs Vlaardingen een optie, maar uiteindelijk is dit een schitterende locatie gebleken."

Het verbaast Circus Studio Rotterdam zelf ook dat de zoektocht zo lang heeft moeten duren. "Er is een flinke eisenpakket", zegt Van der Laan. "Zo moet het gebouw zeker 7,5 meter hoog zijn. Je hebt ook een aantal ophangpunten nodig, waaraan je een aantal ton kunt ophangen. Niet elk gebouw is daar geschikt voor. Ook moet de locatie goed bereikbaar zijn voor de artiesten die van buiten Rotterdam komen."

'Je moet elke dag trainen'

Circusartiest Erin Burley komt uit Australië en traint al zes jaar in Nederland. Ook zij is heel enthousiast met de nieuwe locatie. "Het is fijn dat we met de circusgemeenschap deze plek kunnen delen", vertelt Burley. De Kroon is namelijk één van de weinige plekken waar circusartiesten en -acrobaten kunnen optreden. "Als je ergens anders wilt trainen dan in Rotterdam, dan is Brussel de meest dichtstbijzijnde locatie."

Vanwege corona moesten alle optredens van circusgroep Tall Tales Company, waar Circus Studio Rotterdam nauw mee samenwerkt, worden afgelast. "De training gaat gewoon door. Als circusartiest ben je een professionele sporter. Je moet elke dag trainen, anders verlies je al je skills en veiligheid. Zeker in deze periode is het juist belangrijk dat Circus Studio Rotterdam beschikbaar is", legt Bonarius uit.

De officiële ingebruikneming van De Kroon is digitaal te volgen. Er zullen online twee à drie live-acts te zien zijn. Wie de digitale opening om 16:45 uur wil zien, kan zich aanmelden via dit e-mailadres: circusstudio@talltales.nl.