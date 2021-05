Aanslag op huis fotograaf, OM eist dubbele straffen

De journalist ontving in de week voorafgaand aan de aanslag al bedreigingen. De politie onderzoekt of er tussen de bedreigingen en het gooien van de stenen een verband is.

Rond 21.00 uur op vrijdagavond 14 mei wordt de woning van de persfotograaf belaagd. Diverse stenen vliegen door de ruiten. Na de aanslag zien getuigen twee personen in donkere kleding wegrennen.

Vanwege de maatschappelijke taak die journalisten hebben, vinden zowel de politie als het OM het toenemende geweld tegen deze beroepsgroep onaanvaardbaar. Er wordt dan ook hoge prioritiet aan de opsporing en berechting van de daders gegeven en het OM kondigt aan dat ze bij geweld tegen journalisten de strafeis zal verdubbelen.

Er zijn beelden van de verdachten, maar die worden eerst intern bij de politie getoond. Maar het is mogelijk dat we de verdachten in een volgende uitzending van Bureau Rijnmond laten zien.

Tot die tijd wil de politie graag weten of er mensen zijn die getuige zijn geweest van het stenen gooien, of wellicht camerabeelden hebben van de straat of de omgeving kort voor en na het incident. Ook doet de politie een beroep op mensen die informatie hebben over de aanslag die met hen te delen.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.