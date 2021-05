82-jarige vrouw gilt indringers het huis uit

Bij de 82-jarige bewoonster van de Jalonstraat in Rotterdam-Zuid wordt op donderdagavond 22 april omstreeks 19.45 uur aangebeld. De vrouw doet de deur open. Vervolgens duwen een man en een vrouw haar opzij en dringen haar woning binnen. Kort daarop volgt een tweede vrouw, die direct de kamers gaat doorzoeken.

De twee andere indringers proberen de geschrokken vrouw met een smoes te kalmeren, maar het slachtoffer beseft direct dat het foute boel is. Dus besluit ze keihard te gaan gillen. De indringers pakken haar hardhandig vast, duwen haar opzij en vluchten. Het emotionele slachtoffer rent naar de buren. Daar wordt de politie gebeld.

De verdachten spreken Nederlands met elkaar. Op één moment na. Dan wordt er even iets in een Slavische taal gezegd. Eén van de vrouwen heeft een klein postuur, de andere is iets groter. Ze dragen beiden een hoofddoek en mondkapjes. De man draagt lichte kleding en heeft ook een mondkapje voor. Hij is lang en heeft een fors postuur. Wie herkent het trio?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.