Mogen grote evenementen straks weer? 'Risico om besmet te raken op fieldlabs even groot als thuis'

Concert at SEA op de Brouwersdam in betere tijden. Komt dit beeld straks weer terug? | Foto: Rijnmond

Goed nieuws voor mensen die niet kunnen wachten om weer een concert, voetbalwedstrijd of festival te bezoeken. Uit onderzoek van Fieldlab blijkt dat risico's bij grote bijeenkomsten klein zijn. Sterker nog, het risico om besmet te raken bij een van de fieldlabs is volgens het bedrijf net zo groot als thuis.

"Het is absoluut goed nieuws, we zijn heel blij met de uitkomsten", zegt Dimitri Bonthuis, lid van het programmateam van Fieldlab. "Het risico om besmet te raken op een Fieldlab-evenement is even groot als thuis. Mits je de juiste maatregelen treft."

Het Fieldlabproject is een samenwerking tussen de overheid, wetenschappers en de evenementenbranche. Bij het onderzoek is gekeken welke maatregelen je moet treffen om de risico's te verkleinen, wanneer je deelneemt aan een evenement. "We hebben TU Delft gevraagd om een model voor ons te ontwikkelen om te kijken welke risico's er overblijven", zegt Bonthuis. "Dat model wordt gebruikt om tijdens evenementen data te verzamelen. Zo hebben we in kaart gebracht hoe groot de risico's zijn."

Uit de resultaten blijkt dat de risico's het kleinst zijn als een evenement in de open lucht plaatsvindt. "Als je een vaste plek hebt en niet rondloopt, loop je het minste risico. Maar testen is ook een belangrijke factor als het gaat om het verkleinen van de kans op besmetting."

Vooruitlopen op openingsplan

Het team van Fieldlab heeft inmiddels een advies uitgebracht aan het kabinet waarin wordt gepleit voor het toestaan van meer evenementen. "We hebben een matrix ingediend die vooruitloopt op het openingsplan van het kabinet", zegt Bonthuis. "Dat houdt in dat er een aantal voorwaarden zijn opgesteld voor verschillende type evenementen. Denk bijvoorbeeld aan publiek in theater, in de buitenlucht, tijdens een festival of een concert. Bij al die bijeenkomsten hebben we maatregelen op een rijtje gezet die je moet treffen om dat specifieke evenement veilig te laten verlopen."

Ondanks de hoopgevende resultaten zit een volle Kuip of een popfestival er nu nog even niet in. "Ik denk dat dat in stap vier van het openingsplan mogelijk moet zijn."