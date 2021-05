Ruim 16.000 keer over de grens in twee maanden tijd: zo wil Rotterdam geluidsoverlast van patserbakken tegengaan

Een auto die over de Meent scheurt in het centrum van Rotterdam | Foto: Rijnmond

Automobilisten in patserbakken die hard optrekken of toeterend door de straten van het centrum van Rotterdam rijden. Een doorn in het oog van velen en daarom ook grondig onderzocht in opdracht van wethouder mobiliteit, Judith Bokhove. Uit dat onderzoek blijkt dat in de periode augustus tot oktober vorig jaar ruim 16 duizend keer het geluidsniveau van 80 decibel is overschreden.