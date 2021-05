René van der Gijp: 'Leven is niet altijd maakbaar, neem sommige dingen zoals ze zijn'

De 60-jarige Van der Gijp is getrouwd met Minouche de Jong en woont in Dordrecht. Als enig kind draaide thuis alles om hem. "Ik had een hechte band met mijn ouders. Ik kreeg ook alle aandacht. Op een gegeven moment worden je ouders ouder en takelen ze af. Dat is zo triest. Dat merk ik nu aan mijn oom, ome Cor. Hij is zijn vrouw verloren en zit alleen in zo'n tehuis. Hij heeft een geweldig leven gehad, maar het gevaar is wel dat als de laatste tien jaren van je leven kut zijn dat je denkt dat heel het leven kut is geweest. Dat maakt het zo verdrietig. Je hebt een geweldig leven gehad en dan eindig je als iemand die slecht kan zien, horen en bijna niet kan lopen."

"Ik ken ook iemand van 90 die een marathon loopt, maar dat is een hoge uitzondering. Het is zo verschrikkelijk dat je aan het einde van je leven zo aftakelt."

Donkere tunnel

Van der Gijp zorgde ook voor zijn ouders, maar leerde om daar niets voor terug te verwachten. "Dat is ook mijn tip aan mensen die voor oudere mensen zorgen: verwacht niets. Mijn ouders zaten in zo'n donkere tunnel dat ze niet meer konden zien wie wat voor ze deed. Je moet dus niet verwachten dat ze gelukkig worden en je met een brede lach tegemoet treden. Daarvoor zitten ze te diep in die donkere tunnel."

"Ik ben dus opgegroeid als enig kind en heb dus geen broertjes en zusjes. Die heb ik ook niet gemist. Ook niet nu. Als je ouders ouder worden dan sta je er wel alleen voor, maar toch mis ik het niet. Misschien komt dat omdat ik een bewogen sociaal leven heb."

René van der Gijp | Foto: Rijnmond

In verzet

Dat sociale leven brengt het gesprek naar het begin van de coronacrisis en de eerste lockdown. "In het begin kwamen die vreselijke beelden uit Italië en Rusland. Niemand had toen nog problemen met de maatregelen, omdat we de angst groot was en iedereen dacht: 'Dit is iets verschrikkelijks.' Bij de tweede lockdown was er ineens iets veranderd. Toen kwamen mensen langzaam in verzet. We zijn tegenwoordig extreem gevoelig voor wat anderen zeggen. Toch hield iedereen zich in het begin aan alle maatregelen. Maar op een gegeven moment werden teststraten in brand gestoken. Dan vraag je je af hoe het kan dat mensen ineens omslaan in hun gedrag. Kijk nu naar die Belgische viroloog die achtervolgd wordt door een ex-militair."

Volgens Van der Gijp komt het verzet vooral door het idee bij mensen dat het leven maakbaar is. "Dat is niet altijd het geval. Ik hoop dat we dat nu wel geleerd hebben. Je moet niet denken dat je alles in de hand hebt. Je kunt ook niet bepalen of je geluk hebt in je leven of niet. Sommige dingen overkomen je en daar moet je het mee doen. Daar hebben veel mensen moeite mee, omdat ze denken dat ze alles kunnen controleren. Ik hoop dat we geleerd hebben dat je sommige dingen moet nemen zoals ze zijn. Probeer in plaats daarvan te leven in het moment. Mensen praten vaak over de toekomst. Dan zeg ik: 'Ik ben blij als ik de dag van morgen doorkom.' De toekomst komt vanzelf."

Kutmuziek

Van de dag van morgen door naar muzieksmaak. "Ik heb voor zover iets met muziek dat ik onderweg in de auto muziek opzet. Het is bij mij niet met de paplepel ingegoten. Bij ons thuis werd er wel muziek gedraaid, zeg maar van de zangeres zonder naam en vader Abraham - kutmuziek dus", lacht Van der Gijp.

Harry Mens

"Harry Mens maakt 85 programma's per jaar en die zijn allemaal exact hetzelfde. Het is net een plaat die je kent: je weet wat er gaan komen. Dat vind ik zo leuk, omdat je weet wat er komt en toch blijf je kijken. Dat is hetzelfde als Van Gaal. Hij zit dan bijvoorbeeld bij Hoge Bomen van Jeroen van der Boom. Je weet dat wanneer het over Van Gaal gaat dat hij boven zichzelf uitstijgt. Het kan hem niet lang genoeg duren. Al gaat het een jaar over Van Gaal. Je zit te kijken, je weet wat er komt en toch ben je verbaasd over wat je ziet."

Argumenten

"Als ik naar talkshows kijk dan ga ik op allerlei dingen letten. Neem nou die viroloog Ab Osterhaus. Hij zit de hele tijd nee te schudden als iemand aan het woord is. Dat is heel slecht. Dan weet je dat hij gaat zeggen dat diegene ongelijk heeft, maar dat maakt het niet sterker. Dat moet je niet doen. Je kunt beter met goede argumenten komen. Want je weet dat als je al nee zit te schudden terwijl iemand praat, dan ben je niet aan het luisteren. Dat zegt dus dat het je totaal niet interesseert. Iemands ongelijk moet je met argumenten bewijzen. Dat vind ik dus wel leuk aan TV."

EK

Tot slot gaat het in De Verdieping toch even voor voetbal. En dan vooral over het EK, dat op 11 juni begint. Van der Gijp heeft zijn voorspelling al klaar: "De ene halve finale wordt Nederland-Engeland, de andere Frankrijk-Spanje."