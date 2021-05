Tot nu toe geen signalen van fraude met invalidenparkeerplaatsen in Rotterdam

Er is tot nu toe nog geen fraude geconstateerd met het aanvragen van parkeerplaatsen voor mindervaliden in Rotterdam. Dat zegt Judith Bokhove, de Rotterdamse wethouder van mobiliteit, in een eerste reactie op het onderzoek dat gedaan wordt naar een enorme toename van invalidenparkeerplekken in de stad.

De VVD en Leefbaar Rotterdam trokken aan de bel nadat er in sommige straten ineens wel heel veel parkeerplekken voor mindervaliden bij kwamen. Zou er mogelijk fraude in het spel zijn? Vooralsnog blijkt dat alle vergunningen rechtmatig zijn verstrekt.

"Sinds corona is het aantal invalidenplekken in de Buitenhofstraat in Rotterdam-West bijna verviervoudigd", aldus Dieke van Groningen van de VVD. "Dit probleem is er ook in de Kiefhoekbuurt op Rotterdam-Zuid en in de Veeluststraat, de Fuchsiastraat, Dahliastraat en ga zo maar door. Het kan niet zo zijn dat je in Rotterdam-West of Zuid rondjes moet rijden op zoek naar een parkeerplek of geen vergunning meer kunt krijgen, omdat jouw straat volstaat met invalidenparkeerplaatsen. Niet één of twee... nee veertien op een rij."

Wethouder Bokhove stelde begin dit jaar een onderzoek in. Eind juni worden de uitkomsten en conclusies bekendgemaakt. In de gemeenteraad zei ze donderdag dat er mogelijk verschillende oorzaken zijn voor de vele invalidenparkeerplaatsen. Zo zou na het stoppen van de deelgemeenten de administratie van deze parkeerplaatsen niet goed zijn overgedragen. Soms woonden mensen niet meer in de straat, maar was de speciale parkeerplek er nog wel. Ook kan de toename te verklaren zijn doordat de parkeerdruk in de wijken toeneemt en mensen die minder mobiel zijn, dan eerder een invalidenparkeerplaats aanvragen. Zij kunnen hun wagen niet ver weg zetten, omdat ze minder mobiel zijn.

Leefbaar Rotterdam-raadslid Bart van Drunen wilde donderdag weten waarom het onderzoek langer duurt dan eerst was gezegd. Volgens de wethouder wordt het heel zorgvuldig gedaan. Ook is het een grote klus. Alle plekken en vergunningen worden gecontroleerd. Soms kunnen medische verklaringen worden doorgelicht.

Mocht het nodig zijn dan zal in de toekomst de regelgeving voor deze invalidenparkeerplaatsen worden aangepast.