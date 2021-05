Het weer van vandaag: perioden met zon

Na het verdwijnen van de eventueel aanwezige mist en lage bewolking - zijn er vandaag perioden met zon en vormen zich landinwaarts ook stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt vanmiddag 18 graden. Er waait een zwakke en vanmiddag aan zee matige wind uit richtingen tussen noordwest en noordoost. Vanavond schijnt eerst nog de zon, vannacht is het tamelijk helder en bestaat er kans op mist. Het koelt af naar 5 tot 8 graden.

Morgen kunnen we genieten van mooi weer met veel zon en blijft het droog. Alleen landinwaarts ontstaan er ook enkele stapelwolken. Er staat een matige noordenwind en het wordt in de middag opnieuw 18 graden.

Vooruitzichten

De komende dagen is het zonnig, droog en wordt het met de dag warmer. Uiteindelijk wordt het in de loop van volgende week 19 tot 24 graden. Het zeewater is met 12 graden nog koud, maar zal de komende week ook langzaam maar zeker opwarmen.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 21 en 31 mei bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 19,0 graden en de minimumtemperatuur 9,3 graden. Er valt gemiddeld 21,2 mm neerslag.