Bandbrief aan formateur: dit is volgens woningcorporatie Havensteder een oplossing voor woningnood

De verhuurderheffing ging in 2013 in en zorgt ervoor dat woningcorporaties een deel van de opbrengsten uit de sociale huur afdragen aan het Rijk. Dit geld gaat naar de staatskas en daar ligt volgens Van den Berk ook het grote probleem. "Het geld wordt overal aan besteed, maar vooral niet aan de volkshuisvesting."

Nieuwe huizen bouwen

Volgens haar maakt Havensteder per jaar 35 miljoen over naar het rijk voor deze heffing. "Dit is veel geld en dat moet direct teruggaan naar het wonen," zegt Van den Berk. En dat is volgens haar hard nodig. "We kunnen het geld zelf goed besteden. Prioriteit nummer één is echt nieuwe huizen bouwen. De wachtlijsten nemen toe. Als wij een advertentie plaatsen op Woonnet Rijnmond, komen er honderden tot zelfs duizenden reacties. Daarnaast moet er geld gestoken worden in het verduurzamen van wijken en het betaalbaar houden van wonen."

Het geld hoeft volgens de bestuursvoorzitter niet direct naar haar corporatie, als het maar in woningbouw wordt gestoken. "Uit onderzoekt blijkt dat de woningencrisis mensen het meest aan het hart ligt na de coronacrisis. Het geld is essentieel."

De brief van de vier corporaties aan kabinetsinformateur Mariëtte Hamer is volgens van den Berk nodig omdat het thema niet voorbijkomt in de formatiegesprekken. Mocht het nieuw gevormde kabinet de afschaffing van de heffing een goed idee vinden en Havensteder zou de 35 miljoen zelf kunnen besteden, wil Van den Berk snel de steigers in. "Nu moeten we ons al maximaal stretchen om te doen wat nodig is, maar het moet sneller. Voordat kinderen tot hun dertigste bij hun ouders zitten, iets wat we nu al zien. Met dat geld moeten we binnen drie of vier jaar drie- tot vierhonderd huizen per jaar kunnen bouwen."