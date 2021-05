Liveblog corona: Vanavond persconferentie over versoepelingen; Gommers en Koopmans voorzichtiger

In dit liveblog lees je alle ontwikkelingen rond het coronavirus van vrijdag 28 mei.

- 'Studenten drongen voor bij vaccineren'

- Gommers en Koopmans zijn voorzichtiger door onderduiken Vlaamse 'Jaap van Dissel'

- Vanavond persconferentie over versoepelingen coronamaatregelen

09:32 Vanavond persconferentie over versoepelingen coronamaatregelen

Het kabinet beslist vandaag hoe de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen eruit gaan zien. Eerder werd al bekend dat alle seinen op groen staan om op 5 juni verder te versoepelen en dat dat in grote lijnen zal gebeuren volgens 'stap 3' van het openingsplan.

In die derde fase van het openingsplan mogen mensen weer vier bezoekers thuis ontvangen en kunnen bijvoorbeeld culturele instellingen zoals musea en theaters weer open. Ook kan er weer binnen worden gesport en kunnen restaurants en cafés op afspraak maximaal dertig gasten binnen ontvangen die op vaste plaatsen moeten zitten. De horeca mag ook tot 22.00 uur open zijn.

Of de versoepelingen er ook zo uitzien, wordt vanavond bekend. Om 19.00 uur geven demissionair premier Rutte en minister de Jonge een persconferentie, waar ze de besluiten toelichten.

09:13 Gommers en Koopmans zijn voorzichtiger door onderduiken Vlaamse 'Jaap van Dissel'

Coronaspecialisten Diederik Gommers en Marion Koopmans van het Erasmus MC zijn iets voorzichtiger geworden in de media nu er in België topviroloog Marc Van Ranst is bedreigd. Dat geven zij desgevraagd aan bij nieuwssite NU.nl.

De 'Vlaamse Jaap van Dissel' Van Ranst zit ondergedoken omdat een voortvluchtige militair hem heeft bedreigd. "Door dit soort dingen zeg ik mediaoptredens af," zegt voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) Gommers tegen NU.nl. "Ik let beter op dat ik mensen niet schoffeer en dat de uitspraken over mijn vakgebied gaan."

Viroloog Koopmans verandert niet veel aan haar (spreek)stijl, maar geeft ook aan minder frequent in media te verschijnen. "Ik zeg met enige regelmaat nee. Dan denk ik: krijg ik weer zo'n lading over me heen."

09:00 'Studenten drongen voor bij vaccineren'

Tientallen studenten die nog lang niet aan de beurt waren voor een vaccinatie konden voordringen doordat ze ten onrechte hebben opgegeven dat ze een medische indicatie hebben. De Volkskrant meldt dat ze daarmee konden wegkomen, omdat de GGD slechts sporadisch controleert of de jongeren wel echt recht hebben op de prik. Bij het maken van de afspraak en in de vaccinatiestraat is niet gevraagd om de medische indicatie te tonen.

In studentenkringen zouden WhatsAppberichten rondgaan met instructies. De Volkskrant sprak een student die de prijs van een PCR-test als reden voor het voordringen noemt. Een ander vindt dat hij lang genoeg heeft gewacht en zegt dat hij niet "in de blessuretijd" nog besmet wil raken. Ook een laag opkomstpercentage voor de prikken wordt genoemd als reden.

De GGD bevestigt de gang van zaken in de krant en noemt die onfatsoenlijk. Wel gaat het volgens een GGD-woordvoerder om een "ingecalculeerd risico". Aanpassingen aan de werkwijze worden niet gedaan, omdat het systeem laagdrempelig moet blijven. GGD-medewerkers krijgen wel nog eens de instructie dat ze mensen naar hun papieren moeten vragen.