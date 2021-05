Liveblog corona teruglezen: kabinet kondigt versoepelingen aan vanaf 5 juni en 491 nieuwe besmettingen in de regio

- Versoepelingen vanaf 5 juni

- 'Studenten drongen voor bij vaccineren'

- Gommers en Koopmans zijn voorzichtiger door onderduiken Vlaamse 'Jaap van Dissel'

22:40 Horecaondernemers blij met versoepelingen, maar niet zorgeloos: 'Ik weet niet of ik het ga redden'

Horecaondernemers zijn blij met de versoepelingen die vrijdagavond zijn aangekondigd. Zo mogen er 50 mensen in een ruimte of op het terras zitten en kunnen de horecazaken van 06:00 tot 22:00 uur open blijven. Toch zijn er ook zorgen, want het financiële gat dat de lockdown heeft veroorzaakt is niet zomaar weer gevuld.

Lees hier meer.

20:30 Scheidend GGD-directeur Saskia Baas blikt terug op een hectisch jaar

Saskia Baas vertrekt per 1 juni als directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Vanaf dinsdag start ze bij Philadelphia Zorg, een instelling voor gehandicapten. Bij Rijnmond blikt ze terug op een hectisch jaar. Maar de scheidend GGD-directeur is ook tevreden over de prestaties. "Ik ben heel blij met waar we als GGD tot nu toe zijn gekomen, ook bij de vaccinatiecampagne. Dat is een serieuze prestatie."

Het waren volgens Baas tropenmaanden. "Zeker, maar niet alleen voor mij. Ik denk voor de hele samenleving." De verantwoordelijkheid als GGD-directeur voelde voor haar dan ook dubbel. "Professioneel is het natuurlijk heel interessant dat je zo in de vuurlinie staat en dan moet presteren. Tegelijkertijd wensen we ons dit allemaal niet toe."

Lees hier verder.

19:40 Niet iedereen even blij met versoepelingen vanaf 5 juni

"Je moet uitkijken dat mensen niet denken: alles kan weer", vertelde Marjolein Tasche, bestuursvoorzitter van het Franciscus Gasthuis & Vlietland, eerder deze vrijdag op Radio Rijnmond over de versoepelingen. "Wij hebben meegemaakt hoe het kan zijn. Dus ik had het goed gevonden als de versoepelingen pas op 9 juni ingingen en niet vier dagen eerder."

"Wij lopen achter in de regio met relatief veel corona. Ik denk dat het komt omdat veel mensen zich niet aan maatregelen houden, weinig mensen gevaccineerd zijn en in kleine huizen wonen. We hebben behoorlijke wachtlijsten. We moeten nog zien of het lukt om alle lijsten weg te werken voor het einde van het jaar. Het lijkt mij niet dat we dat halen. Ik denk dat het doorloopt naar begin volgend jaar."

19:35 Alle versoepelingen op een rij

"De versoepelingen die op 5 juni ingaan, betekenen feitelijk het einde van de lockdown", zei demissionair premier Rutte vrijdagavond op de persconferentie. Onder meer restaurants en cafés mogen straks weer mensen binnen ontvangen en langer open. Het thuisbezoek gaat van twee naar vier personen per dag.

Lees hier meer.

19:30 Volwassenen mogen weer sporten met maximaal 50 tegelijk

Ook voor de volwassenen sportbeoefenaars worden de mogelijkheden verruimd. Sporten in groepen van maximaal 50 personen zonder 1,5 meter afstand te houden is weer toegestaan, als dat nodig is voor het sporten. Jongeren en kinderen hoefden eerder al geen 1,5 meter afstand meer te houden tijdens het sporten.

Kleedkamers en douches kunnen ook weer open, net als sportkantines. Reserveren en een gezondheidscheck blijven verplicht. Mensen vanaf 18 jaar mogen nog geen competitie spelen, maar onderlinge wedstrijden tussen sporters van dezelfde club zijn wel toegestaan

19:17 Vijftig mensen maximaal per binnenruimte of terras

Vanaf 5 juni geldt: maximaal vijftig mensen per binnenlocatie, of terras. Op die regel gelden drie uitzonderingen, legt Rutte uit.

Voor uitvaarten blijft maximaal 100 gasten gelden. De tweede uitzondering is voor grote zalen vanaf 1000 zitplaatsen een maximum gaat gelden van 250 personen, wel op 1,5 meter afstand. De derde uitzondering geldt in geval van toegangstesten. Daarvoor geldt vanaf 5 juni geen maximumaantal meer, zowel binnen als buiten. Wel blijft de afstandsregel gelden.

19:10 De versoepelingen voor 5 juni

Zoals verwacht gaat het kabinet Nederland versneld van het slot halen. In de persconferentie bevestigen Premier Rutte en minister De Jonge de lijst met versoepelingen die eerder vandaag bekend werden.

Vanaf 5 juni gaat het thuisbezoek van twee naar vier personen per dag. Ook mogen musea, bioscopen en theaters weer open. Restaurants en cafés mogen maximaal 30 mensen binnen laten, wel met reserveringen en vaste plaatsen. Ook komen er verruimingen voor de sport.

Nachtclubs gaan nog niet open. "De versoepelingen die op 5 juni ingaan, betekenen feitelijk het einde van de lockdown", zegt premier Rutte.

Het terras van NRC een kwartier na opening van de terrassen | Foto: Rijnmond

17:50 Vanaf 30 juni opnieuw minder coronaregels

Het kabinet wil Nederland sneller dan gepland, al vanaf 30 juni, grotendeels van het slot halen. De maximale groepsgrootte thuis wordt dan acht personen, er mogen meer gasten in restaurants (tot 100 personen) en sportwedstrijden zijn dan weer toegestaan. De versoepelingen komen boven op de versoepelingen die op 5 juni ingaan.

Verder mag de horeca dan tot middernacht open blijven en mogen theaters, musea en bioscopen meer bezoek toestaan. Er komt ook meer ruimte voor toegangstests bij evenementen, zo melden bronnen aan de NOS.

De basisregels blijven gelden, zoals anderhalve meter afstand houden, thuis blijven bij gezondheidsklachten en de mondkapjesplicht.

16:10 RIVM: zevendaags gemiddelde in onze regio daalt verder richting de 400 besmettingen

Het RIVM meldt vrijdag 491 nieuwe coronabesmettingen in de regio. Dat zijn er iets minder dan de 570 van donderdag, maar nog wel een stuk meer dan de 321 van dinsdag en de 380 van maandag. Het zevendaags gemiddelde daalt verder naar 408.

De afgelopen 24 uur zijn vier nieuwe sterfgevallen gemeld in onze regio. Donderdag waren dat er drie, woensdag en dinsdag twee. De nieuw gemelde coronadoden komen uit Capelle aan den IJssel, Molenlanden en Rotterdam (2). Verder meldt het RIVM twee nieuwe ziekenhuisopnames. Dat zijn er minder dan de vijf van donderdag en de drie van woensdag.

Bekijk hier de cijfers per jouw gemeente.

Coronatest | Foto: Archief

11:51 Willem Engel doet aangifte tegen Vlaamse viroloog Van Ranst

Coronascepticus Willem Engel heeft aangifte gedaan tegen de Vlaamse viroloog Marc van Ranst. Dat meldt het AD die de aangifte heeft ingezien. Na een reeks beschuldigingen over en weer heeft Engel aangifte gedaan van smaad en laster tegen de bekende viroloog.

Engel vindt dat Van Ranst hem in de media vergelijkt met een terrorist en een virusontkenner. Engel zegt dat Van Ranst zich in een interview met het Financieele Dagblad schuldig gemaakt aan strafrechtelijke uitingen. In het artikel zegt de viroloog "niet met extreemrechtse mensen en virusontkenners in debat wil gaan". "Dat heeft geen enkele zin. Ik vind dat zo'n Willem Engel in Nederland veel te veel de ruimte krijgt, terwijl zijn kennis over het virus nihil is", stelt Van Ranst.

Van Ranst benadrukt dat hij met extreemrechts niet Engel bedoelt, maar dat gelooft de voorman van Viruswaarheid niet. De twee liggen al een tijd met elkaar in de clinch, met name op sociale media. Van Ranst zit ondergedoken na bedreigingen van de voortvluchtige Belgische militair Jürgen Conings.

11:50 De Jonge: als je bij prikken voordringt, ben je een eikel

Je bent een eikel als je voordringt. Dat zegt demissionair minister De Jonge over mensen die zich eerder laten inenten dan de bedoeling is. Er zijn berichten over studenten die ten onrechte hebben opgegeven dat ze een medische indicatie hebben, waardoor ze eerder aan de beurt kwamen voor een prik bij de GGD.

"We hebben er bewust voor gekozen om niet een enorme bureaucratie op te tuigen voordat je je afspraak kunt maken. Want anders zouden we alleen maar vertraging organiseren. Er zitten wel checks in voor je aan de beurt bent, maar het is geen onneembaar fort. Vals spelen kan uiteindelijk altijd als je heel erg je best doet, maar dan ben je wel een eikel", zegt de minister.

Hij heeft geen goed woord over voor mensen die dit doen: "Je bent gewoon de boel aan het bedonderen en dan neem je bewust de prik die eigenlijk voor een ander bedoeld was.'

09:32 Vanavond persconferentie over versoepelingen coronamaatregelen

Het kabinet beslist vandaag hoe de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen eruit gaan zien. Eerder werd al bekend dat alle seinen op groen staan om op 5 juni verder te versoepelen en dat dat in grote lijnen zal gebeuren volgens 'stap 3' van het openingsplan.

In die derde fase van het openingsplan mogen mensen weer vier bezoekers thuis ontvangen en kunnen bijvoorbeeld culturele instellingen zoals musea en theaters weer open. Ook kan er weer binnen worden gesport en kunnen restaurants en cafés op afspraak maximaal dertig gasten binnen ontvangen die op vaste plaatsen moeten zitten. De horeca mag ook tot 22.00 uur open zijn.

Of de versoepelingen er ook zo uitzien, wordt vanavond bekend. Om 19.00 uur geven demissionair premier Rutte en minister de Jonge een persconferentie, waar ze de besluiten toelichten.

09:13 Gommers en Koopmans zijn voorzichtiger door onderduiken Vlaamse 'Jaap van Dissel'

Coronaspecialisten Diederik Gommers en Marion Koopmans van het Erasmus MC zijn iets voorzichtiger geworden in de media nu er in België topviroloog Marc Van Ranst is bedreigd. Dat geven zij desgevraagd aan bij nieuwssite NU.nl.

De 'Vlaamse Jaap van Dissel' Van Ranst zit ondergedoken omdat een voortvluchtige militair hem heeft bedreigd. "Door dit soort dingen zeg ik mediaoptredens af," zegt voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) Gommers tegen NU.nl. "Ik let beter op dat ik mensen niet schoffeer en dat de uitspraken over mijn vakgebied gaan."

Viroloog Koopmans verandert niet veel aan haar (spreek)stijl, maar geeft ook aan minder frequent in media te verschijnen. "Ik zeg met enige regelmaat nee. Dan denk ik: krijg ik weer zo'n lading over me heen."

09:00 'Studenten drongen voor bij vaccineren'

Tientallen studenten die nog lang niet aan de beurt waren voor een vaccinatie konden voordringen doordat ze ten onrechte hebben opgegeven dat ze een medische indicatie hebben. De Volkskrant meldt dat ze daarmee konden wegkomen, omdat de GGD slechts sporadisch controleert of de jongeren wel echt recht hebben op de prik. Bij het maken van de afspraak en in de vaccinatiestraat is niet gevraagd om de medische indicatie te tonen.

In studentenkringen zouden WhatsAppberichten rondgaan met instructies. De Volkskrant sprak een student die de prijs van een PCR-test als reden voor het voordringen noemt. Een ander vindt dat hij lang genoeg heeft gewacht en zegt dat hij niet "in de blessuretijd" nog besmet wil raken. Ook een laag opkomstpercentage voor de prikken wordt genoemd als reden.

De GGD bevestigt de gang van zaken in de krant en noemt die onfatsoenlijk. Wel gaat het volgens een GGD-woordvoerder om een "ingecalculeerd risico". Aanpassingen aan de werkwijze worden niet gedaan, omdat het systeem laagdrempelig moet blijven. GGD-medewerkers krijgen wel nog eens de instructie dat ze mensen naar hun papieren moeten vragen.