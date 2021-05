Restauratie van orgel Grote Kerk in Dordrecht na ruim dertig jaar helemaal klaar: 'Het klinkt weer optimaal!'

Na een restauratie van meer dan dertig jaar is het orgel van de Grote Kerk in Dordrecht weer helemaal bespeelbaar. De ingebruikname van het gerestaureerde Kamorgel, dat maar liefst 162 jaar oud is, wordt vanavond met een speciaal concert gevierd.