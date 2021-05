Politie: geen vervolging na dood 16-jarige uit Heerjansdam bij ongeluk met vuurwapen

16-jarige jongen overleden in Barendrecht | Foto: AS Media

Voor het overlijden van de 16-jarige jongen door een vuurwapen aan de Rietgors in Barendrecht in april wordt niemand vervolgd. Volgens de politie is er geen sprake van een strafbaar feit en is het slachtoffer uit Heerjansdam omgekomen door een tragisch ongeval. De zaak is daarmee gesloten.