Negen Albanese mannen aangetroffen in trailer in Hoek van Holland

De Koninklijke Marechaussee heeft afgelopen woensdag negen Albanese mannen aangetroffen op een trailer in Hoek van Holland. Een 39-jarige man uit Oekraïne is aangehouden op verdenking van mensenhandel. De vreemdelingen werden gevonden dankzij een speurhond.

De Albanese mannen gaan een vreemdelingentraject in. Dat betekent dat de rechter beslist wat er nu gaat gebeuren. De recherche van de Rotterdamse Marechaussee doet verder onderzoek naar deze zaak.

In de hele provincie Zuid-Holland zijn deze week door de Marechaussee ook dertien vreemdelingen aangetroffen die wilden inklimmen in trailers of onder assen van vrachtwagens. Zij komen uit Algerije, Marokko, Syrië en Albanië. In de rest van het land werden deze week nog eens dertien vreemdelingen aangetroffen.