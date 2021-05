FC Rijnmond: met vaste analisten terugblikken op seizoen Feyenoord en Sparta

Feyenoord eindigde teleurstellend als vijfde in de competitie, maar stelde via de play-offs wel een plek in de voorronde van de Conference League veilig door FC Utrecht in de finale te verslaan.

Een ronde eerder was Feyenoord al met 2-0 te sterk voor Sparta, dat zich na een geweldig seizoen verrassend had geplaatst voor de play-offs. De ploeg van trainer Henk Fraser eindigde als achtste in de eredivisie.

Toekomst

Grote vraag is nu wat er deze zomer gaat gebeuren bij beide clubs. Blijft Steven Berghuis bij Feyenoord? Hoe ziet de toekomst van Spartaan Abdou Harroui eruit? En welke spelers halen Fraser en Feyenoords nieuwe trainer Arne Slot?

