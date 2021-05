Terugblikken op het voetbalseizoen in FC Rijnmond met vaste analisten: 'Feyenoord niet goed genoeg, genoten van Sparta'

In FC Rijnmond blikten wij met onze vaste analisten terug op het afgelopen voetbalseizoen van Feyenoord en Sparta. Harry van der Laan, Dennis van Eersel en Geert den Ouden spraken met presentator Bart Nolles over Feyenoord, én Thomas Verhaar, Ruud van Os en Emile Schelvis keken terug op het prachtige jaar van Sparta.

Over Feyenoord waren de analisten aan tafel duidelijk: het was simpelweg niet goed genoeg. Harry van der Laan was het hele jaar niet te spreken over de afwachtende manier van spelen van de Rotterdamse club. “Ik verwacht dat Feyenoord dominant voetbalt tegen tweederde van de clubs in deze competitie.”

Uiteraard ging het ook over Steven Berghuis, de sterspeler van Feyenoord. “Iedereen weet dat hij de beste speler is. Als hij goed voetbalt staat hij niet ter discussie, maar als hij die kaarten oploopt ben je eerder een last dan een lust. Dirk Kuyt was er wel altijd”, zegt Geert den Ouden.

Dennis van Eersel: “Er hadden dit seizoen meer spelers moeten zijn met de kwaliteit van Berghuis. Niemand nam het over als hij niet leverde. Dat was in het kampioensjaar (2017, red.) wel zo.”

Dick Advocaat heeft afscheid genomen van Feyenoord, Arne Slot volgt hem op. “Slot had bij AZ een visie, alles was verzorgd, hij speelde aanvallend voetbal. We moeten hem allemaal de tijd geven, want Feyenoord komt van een vijfde plaats en financieel is er niet veel mogelijk."

Sparta

Van Feyenoord naar Sparta, dat knap als achtste eindigde en zelfs de play-offs bereikte. Ruud van Os heeft genoten van zijn club. “Ik ben een supporter die in de bevoorrechte positie is om dichtbij te komen. Sparta heeft de stijgende lijn weer te pakken, maar dat konden we niet vieren met de supporters. Daarom was het feest na dat duel met SC Heerenveen zo groot.”

Het geheim volgens Van Os en Schelvis is het technische duo van Sparta: Henk Fraser en Henk van Stee. “De kwaliteiten van Henk en Henk zijn ontegenzeggelijk”, zegt Schelvis. “De organisatie klopt, de structuur klopt. Sparta doet er weer toe, dat is de grootste winst.”

Thomas Verhaar prijst de rust bij Sparta. “Iedere week ging het een stukje beter en op het eind hadden ze geluk met een mooie serie. Maar we moeten niet verwachten dat Sparta nu ieder jaar in het linkerrijtje speelt.”

In FC Rijnmond gaat het verder ook de uitblinkende spelers bij Sparta, Lennart Thy, Maduka Okoye en Abdou Harroui. "Als Kjell Scherpen van Ajax al vijf miljoen oplevert, wat moet Okoye dan wel niet opleveren?"