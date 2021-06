Gestopte Feyenoord-teammanager Van Noortwijk: 'Mensen onderschatten wat deze baan inhoudt'

Vorige week werd in De Kuip van veel mensen afscheid genomen. Niet alleen Dick Advocaat en Eric Botteghin waren voor de laatste keer actief rondom een wedstrijd van Feyenoord, ook veel ondersteunend personeel was voor het laatst in De Kuip. Zo ook teammanager Bas van Noortwijk.

Veertien jaar lang was voormalig doelman Van Noortwijk teammanager bij Feyenoord. Na zo'n lange periode ga je bijna tot het meubilair horen. En dus doet het afscheid van Feyenoord best iets met hem. "Als je ongeveer bij de inventaris gaat behoren, dan moet je zeggen dat je er mee moet stoppen. Het is niet zo dat ik er tegen aan zat te hikken. Maar als ik mijn pensioenleeftijd zou bereiken, vond ik het wel tijd voor nieuwe, jongere mensen. Het overlijden van Carlo de Leeuw, op veel te jonge leeftijd, heeft mij ook aan het denken gezet. Moet ik maar door blijven gaan? Dit is voor mijzelf de beste keuze."

Van Noortwijk wordt in De Kuip opgevolgd door Frank Boer. Er was afgelopen zomer best wat te doen over zijn opvolging en er waren meerdere kandidaten. Met Robin van Galen zijn zelfs concrete gesprekken gevoerd. Het is volgens Bas van Noortwijk ook niet een functie om lichtzinnig mee om te gaan. "Mensen denken dat het alleen draait om het regelen van de bus. Ja, dat is óók belangrijk, want je kunt moeilijk met de fiets naar de wedstrijden gaan. Maar eigenlijk regel je alles wat niet met het voetbal te maken heeft. Weekschema's, hotels, reizen. Er komt echt nogal wat bij kijken. Je bent de spin in het web van een grote club en elke afdeling wil iets van de spelers hebben. Dat snap ik, maar het moet wel in goede banen geleid worden."



Veel verschillende type trainers



Tijdens zijn periode bij Feyenoord werkte Van Noortwijk met veel verschillende trainers. Van Mario Been tot Ronald Koeman. En van Bert van Marwijk tot Giovanni van Bronckhorst. Met bijna allemaal had hij een goede professionele klik, of zelfs meer dan dat. Bíjna allemaal. Want met trainer Gertjan Verbeek wil hij niets meer te maken hebben.



"Ja, dat was mijn beste vriend... Ik vind het eigenlijk zonde van de zendtijd om daar nog een woord aan te besteden. Als je het als trainer voor elkaar krijgt om Carlo de Leeuw tot drie keer zo ver krijgt dat hij er mee wilde stoppen, dan hoef ik verder niets meer uit te leggen. Als hij was gebleven, was ik zelf ook eerder vertrokken. Die man heeft geen enkel respect en wil dat niemand zich met zijn teams mag bemoeien. Maar nu doet hij zelf als analist niet anders."



Afgelopen seizoen werkte Van Noortwijk samen met Dick Advocaat, die ook met voetbalpensioen gaat. "Dick is geweldig, die man ís voetbal. Als je daar mee werkt heb je alleen maar waardering voor hoeveel hij nog doet en hij fanatiek hij is. Hij gooit alles er in en er telt maar één ding: winnen."

Ook sportief schommelde het behoorlijk in de periode dat Van Noortwijk teammanager was. Veel seizoenen was het grote Feyenoord slechts een ordinaire middenmoter. Maar in 2017 werd ook de titel behaald en de seizoenen er omheen won Van Bronckhorst ook nog een paar keer de KNVB beker. Bij de huldigingen hield Van Noortwijk zich bewust afzijzig. "Als ik nu terugkijk wat ik allemaal heb meegemaakt... Zes prijzen in die veertien jaar. Dat is voor Feyenoord begrippen niet zo verkeerd."

Een toekomst in de luwte

66 jaar is Bas van Noortwijk. Tijd om met pensioen te gaan. Want waar de club dit seizoen een hoofdtrainer had die niet van stoppen wist, gaat Van Noortwijk de voetbalwereld definitief achter zich laten. Zeker in de huidige periode en met de huidige generatie is er toch een kloof ontstaan. "Daar moest ik een beetje mee spelen. In de loop der tijd zag ik dingen veranderen. Spelers die in de kleedkamer naast elkaar zitten en dan op hun telefoon zitten. Het is een hele andere tijd en je moet je dan wel aanpassen. Maar ondertussen probeer je ook voor een groepsgevoel te zorgen. Dat ze met elkaar dingen doen, in plaats van de hele tijd op die ongelofelijke telefoons zitten."

Zelfs zit Van Noortwijk niet zo vaak op zijn mobiele telefoon. Of in ieder geval niet voor Social Media. "Ik heb geen Instagram, geen Facebook, niks van dat. Er ging dit seizoen een foto rond van mij, dat ik uit bij Emmen zou zitten te slapen op de bank. Nou, laat dan het hele fragment zien. Ik kijk gewoon even naar beneden op dat moment. Mensen die zulke dingen delen, die bestaan voor mij niet."