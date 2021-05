Jillis geniet na 35 jaar nog steeds van zijn volkstuin: '90% weet niet hoe ze hier moeten komen, dat moet misschien maar zo blijven'

Het zit de laatste tijd bepaald niet mee met het weer, maar gelukkig valt het op de dag dat we een bezoek brengen aan volkstuin 'De Zweetdruppel' alleszins mee. Jillis Markus ging in 1986 aan de slag met het stuk grond wat hij nu heeft omgetoverd tot een mooi tuinhuisje met een bijbehorende moestuin. "Het eerste jaar moest er veel aan gebeuren, maar als het weer het toelaat zitten we hier zo'n vijf maanden in het jaar."

Rust onder de snelweg

En voorlopig zit Jillis hier prima. Naast het tuinieren geniet hij vooral van de rust die deze plek hem biedt. "In de ochtend word ik misschien weleens wakker gemaakt door een ekster. Nou, als dat het ergste is", zegt Jillis met een glimlach. "En zelfs al is de snelweg in de verte, die hoor je alleen maar als de brug open heeft gestaan en er iemand met zo'n racebak overheen moet racen. Verder is het zo rustig hier, heerlijk."

En voor de toekomst hoopt de Rotterdamse pensionado vooral dat dit zo blijft. Want ook hij geeft aan dat er helaas door de tijd heen af en toe zeker overlast is geweest. "We hebben veel gehad hier qua overlast, van een brandje tot de prostituees die weleens kwamen. Ik hoop dan ook dat ze dat zeker onder controle gaan houden, dat het hier niet te druk wordt. Desnoods gooien ze er anders maar een poort voor, dat alleen mensen hier komen die hier wat hebben te zoeken."

Verder ziet Jillis de transformatie positief tegemoet, al zij het met een slag om de arm. "Eigenlijk kan je mij pas over vijf jaar vragen wat ik er van vind. Dan ga je namelijk pas zien hoe alles is gaan groeien en bloeien. Kijk, een oerbos zal het niet meer worden met al het onderhoud. Maar als ze het dan wel netjes houden en zorgen dat mensen fatsoenlijk hier gebruik van maken, dan vind ik dat al heel wat.

Komende zaterdag is om 17:20 de tweede aflevering van het Nieuwe Oord van Brienen, de serie waarin verhalen rondom de transformatie van het eiland op Rotterdam-Zuid worden gebundeld in een nieuwsupdate.