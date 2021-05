Pasgeboren olifantje Blijdorp groeit als kool: nu nog een naam!

Het baby-olifantje in Diergaarde Blijdorp | Foto: Diergaarde Blijdorp

Diergaarde Blijdorp gaat de hulp van het publiek vragen bij het bedenken van de naam van het jonge baby-olifantje dat op 5 mei geboren is. Volgens de dierentuin groeit het beestje goed en is hij opgenomen in de kudde, maar een naam ontbreekt nog.