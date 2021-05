Eindelijk een zomerweekend! Hier 8 verborgen pareltjes in onze regio

1 - Vogelobservatorium én Instagramhit: Tij (Stellendam)

Vogelobservatorium Tij | Foto: Sanne Waldekker

Wandel vanaf de jachthaven van Stellendam naar Tij, een bijzonder vogelobservatorium en inmiddels een echte Instagramhit. Het heeft de vorm van een ei van de grote stern - een zeevogel met zeer herkenbare zwarte kuif - en het bouwwerk is wel acht meter hoog en elf meter lang. Tij ligt bij natuurgebied Scheelhoek, daar heeft zich ook echt een hele kolonie grote sterns gevestigd om te broeden. Je kijkt vanuit Tij mooi over het Haringvliet en op de Haringvlietsluizen. Goed te combineren met een hapje en drankje op het terras van Zoet of Zout in Stellendam, tipt verslaggever Sanne Waldekker.

2 - Oase in de stad: Tuin Schoonoord (Rotterdam-West)

Historische Tuin Schoonoord | Foto: Rijnmond

Op het gevaar af dat deze verborgen parel inmiddels iets te vaak een verborgen parel is genoemd: dit blijft een verbazingwekkende plek. Naast het Park bij de Euromast en in de schaduw van het Erasmus MC: de historische Tuin Schoonoord. Een prachtig stukje natuur met grote bomen, bankjes, vijvertjes en smalle kronkelpaadjes. Soms zo rustig dat je je bijna afvraagt of het wel de bedoeling is dat je daar loopt. Dat is het zeker, al heb je op sommige dagen hier en daar kans op een huwelijksfotoshoot. Het lijkt net of je ver buiten Rotterdam bent. Leuk om een date mee te verrassen! Je moet echt weten dat het er zit, anders fiets je er langs zonder ook maar een flauw idee te hebben van de schoonheid die je mist. Zelfs Rotterdammers in de omgeving hebben soms nog nooit van Schoonoord gehoord.

3 - Drukste water van Europa: Groothoofd (Dordrecht)

Groothoofdspoort in Dordrecht | Foto: RTV Dordrecht

Wie het afgelopen coronajaar wel even genoeg groen heeft gezien, kan in de Dordtse binnenstad neerstrijken aan het Groothoofd, het meest noordelijke puntje van de oude stad. Met de ogen van de maagd van Dordrecht op de eeuwenoude Groothoofdspoort in je rug, kijk je over wat je gerust het drukst bevaren knooppunt van Europa kunt noemen: het drierivierenpunt. Daar komen de Oude Maas, de Noord en de Beneden Merwede bij elkaar, en stiekem stroomt van rechts om het hoekje ook het Wantij voorbij. Bootjes en tankers, alles vaart langs.

Met de auto trouwens iets minder makkelijk bereikbaar, maar als je op station Dordrecht Centraal een ov-fiets pakt, fiets je er zo heen - dwars door de oude binnenstad.

4 - Schepen kijken: Balkon van Europa (Maasvlakte)

Balkon van Europa op de Maasvlakte | Foto: Jelle Gunneweg

Rijd naar het meest westelijke punt van de Maasvlakte en volg de Maasvlakteweg tot de Slag Maasmond aan de Noordkant van de Maasvlakte. Daar heb je een fantastisch uitzicht en zie je alle grote schepen de haven binnenkomen. Je kunt de auto naast de Smickel-Inn parkeren en tijdens het genieten van je uitzicht een kop koffie of thee bestellen, of patat met een snack. Onderweg kun je trouwens best een vos tegenkomen, of ander wild dat de haven als territorium heeft geclaimd.

Heb je geen auto? Ga varend naar de Maasvlakte! Je kunt de Spido nemen en dat gaat een stuk sneller, maar ook de gewone Fast Ferry vaart rondjes tussen de Maasvlakte en Hoek van Holland. Voor een paar euro vaar je een prachtig rondje en grote kans dat je zeehondjes gaat zien.

5 - Lokaal eten voor een prikkie: Corries groenteschuur (Berkel en Rodenrijs)

Corries groenteschuur in Berkel | Foto: Rijnmond

Ten noorden van Rotterdam is alles fantastisch. Je kunt natuurlijk langs de Rotte omhoog fietsen, maar daar is het tegenwoordig mogelijk nog drukker dan Kinderdijk. Fiets in plaats daarvan vanuit Rotterdam eens door het gebied aan weerszijde van de A13. Ga gewoon lekker fietsen, tipt verslaggever Marion Keete. Er is namelijk ontzettend veel mooie natuur met vogels. Ga alle straatjes in die je niet kent en ook die er op het eerste oog niet zo aantrekkelijk uitzien. Overal verkopen mensen aan de straat hun zelf gekweekte groente. Een groot succes is Corries groenteschuur in Berkel. Neem wel veel kleingeld mee en een stevige tas of mand, maar dan haal je voor een zacht prijsje de meest verse en lokale groenten in huis.

De fiets is trouwens ook bijzonder geschikt om Kinderdijk mee te bezoeken. Stap bij de Erasmusbrug op de boot en je ziet Kinderdijk op een totaal andere manier dan wanneer je de auto pakt. Je kunt vanuit Rotterdam zelfs makkelijk helemaal naar Krimpen fietsen en van daar met het pontje oversteken naar Kinderdijk. Dan kun je onderweg genieten van de nieuwe fietsroltrap op de Algerabrug. Je moet nog wel zelf traplopen, maar je fiets krijgt wat hulp van een klein rolbandje op de trap!

6 - Uren slenteren tussen de beesten: De Nieuwe Biesbosch (Dordrecht)

De Nieuwe Dordtse Biesbosch | Foto: Rijnmond

De absolute favoriet van verslaggever Maurice Laparlière: De Nieuwe Dordtse Biesbosch. Eigenlijk het hele gebied onder de Zeedijk. Daar kun je gerust uren flaneren over wandelpaadjes op het land en vlonders op het water. Tot niet zo lang geleden lagen er akkers, die zijn nu een paar jaar teruggegeven aan de natuur. Die maakt daar dankbaar gebruik van: waar je ook loopt ben je omringd door beesten.

De Nieuwe Biesbosch wordt wel steeds meer ontdekt, maar misschien kun je je er dit weekend nog als een ontdekkingsreiziger in de nieuwe wereld wanen. Wat eten en drinken kan bij het idyllische Kop van 't Land aan de Zeedijk, of bij het voor Dordtenaren klassieke Paviljoen de Viersprong. Als het je echt te warm wordt allemaal met deze temperaturen, vind je daar rondom ook wat meer schaduwrijk bosgebied.

7 - Terras op het gras: De Koffiemolen (Streefkerk)

De Koffiemolen bij Streefkerk | Foto: Rijnmond

Toer op een klassieke solex door de Alblasserwaard vanuit Streefkerk. Op de oldschool brommertjes haal je met volle benzinetank zeventig kilometer door de gemeente Molenlanden. Al getest door verslaggever Esther Schalkwijk en veilig bevonden! Niet te missen is een pauze bij de Koffiemolen, een koffiezaakje midden tussen de weilanden.

8 - Tussen bevers en Hooglanders: De Oeverlanden (Strijensas)

Schotse Hooglanders in de Oeverlanden | Foto: Rijnmond

Onder Strijen, tegen het Hollands Diep aan, ligt het prachtige natuurgebied Oeverlanden. Huur een kano bij HW Outdoor in het haventje van Strijensas en vaar hiermee door de Oeverlanden. Het is een prachtig zoetwatergetijdegebied waar bevers en watervogels zich volop thuis voelen. Bij terugkomst kun je zelfs nog even het terras op bij restaurant ‘De Batterij’. Als je niet meer goed weet waar je heen moet kanoën, klim je even op het oude uitzichttorentje in het midden van het gebied. Lopen kan trouwens ook, soms zelfs zonder iemand tegen te komen. Schrik niet van de grazende Schotse Hooglanders, ze doen hooguit een irritante vlieg kwaad, maar doe wel voorzichtig.

Ga ja een van de tips opzoeken? Laat ons weten hoe het was! Als je nóg betere, nog onontdekte parels in de regio Rijnmond weet, komen we er graag een keer kijken!