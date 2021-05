Bestsellerauteur Michel van Egmond schrijft biografie over Johan Derksen: 'Hij voelde zich wat ongemakkelijk, maar hoefde hem niet te martelen'

Wie Johan Derksen zegt, denkt natuurlijk aan Veronica Inside waar hij al jaren trouw twee keer per week zoveel mogelijk mensen zo bot mogelijk beledigd in zo'n kort mogelijke tijd. En misschien ook aan zijn snor, de bijzondere schoenen of aan zijn voornaamste claim to fame: Muziek voor Volwassenen op Radio Rijnmond. Dit weekend verschijnt een biografie, geschreven door bestsellerauteur Michel van Egmond en zijn vriendin Antoinnette Scheulderman. "Het doel was om de andere Johan te laten zien, die van buiten de tv."

Volgens Van Egmond is Derksen de perfecte hoofdpersoon voor een biografie, en hij kan het weten. De Rotterdammer schreef ook al prijswinnende bestsellers over vaste tafelgenoten van de snor bij Voetbal Inside: Wim Kieft en René van der Gijp. "Ik zoek naar mensen die iets te vertellen hebben en dat ook echt willen doen. Al deze mannen voldoen aan die eisen en ze hebben allemaal turbulente tijden gekend." De 72-jarige Derksen stond niet te springen om een boek. "Hij voelt zich er wat ongemakkelijk bij, maar ik heb hem ook niet hoeven martelen hoor."

Het doel van het boek is vooral om de andere kanten van Derksen te belichten. "Iedereen kent hem van tv, maar hij heeft andere kanten. Hij kan op tv iemand volledig afbranden, maar kan in het dagelijkse leven kan hij nooit nee zeggen. Of er een kantine geopend moet worden, of ze bellen voor een goed doel: Johan stapt in de auto."

Ruzie

Het boek over de voormalig hoofdredacteur van het tijdschrift Voetbal International, waar hij ook samenwerkte met Van Egmond, gaat volgens de auteur vooral over zijn jeugd, zijn passie voor muziek, zijn merkwaardige eetpatroon en zijn eigen voetbalcarrière. En vooral niet over de gigantische ruzie van afgelopen zomer binnen het team van Veronica Inside. Na een opmerking van Derksen over Akwasi en een speciale uitzending over racisme dreigde het team uit elkaar te vallen.

Van Egmond was Derksen net van dichtbij aan het volgen voor het boek toen dit gebeurde. "Ik ben jarenlang eindredacteur geweest van het programma en het is absoluut niet de eerste ruzie. Maar dit was de meest heftige en de eerste keer met het risico dat alles uit elkaar kon klappen. Ik heb er met open mond naar gekeken vanaf de zijkant, met in mijn achterhoofd: dit is niet slecht voor mijn boek. Maar ik heb geen hele reconstructie gemaakt. Daar worden mensen moe van en het is goed gekomen."

Schrijfstijl

Van Egmond slaagt er keer op keer in met zijn leesbare schrijfstijl een groot publiek te bereiken. Vooral de zware verhalen van bijvoorbeeld Kieft en Van Der Gijp worden veel gelezen. "Ik heb een schrijfstijl waarin niet veel waardeoordeel zit. Ik probeer het feitelijk op te schrijven en heb begrip voor het gedrag van mensen, zeker als zij in de spotlights staan. Ik snap dat dit invloed heeft op personen, hoewel dit bij Derksen meevalt."

De succesvolle auteur vertelt hoe hoe hij zijn hoofdpersonen zo goed leert kennen dat er bestsellers uitrollen. "Lange gesprekken in bijvoorbeeld de auto neem ik op, maar soms maak ik niet eens aantekeningen. Ik wil vooral zoveel mogelijk in de buurt zijn en veel indrukken opdoen. Daarnaast let ik op de manier van praten. Daar krijgt de hoofdpersoon persoonlijkheid van. En soms kijk ik gewoon toe vanuit een hoekje en stel ik later vragen."

Stoppen

De biografie zorgde vandaag gelijk al voor een eerste vloedgolf aan media-aandacht. Derksen vertelt in het boek namelijk na volgend jaar te stoppen met Veronica Inside omdat het werk hem wat tegen begint te staan. "Ik ga er niet vanuit dat hij alsnog verlengt, maar ik weet niet of hij spijt krijgt. Tv is namelijk verslavend. Aan de andere kant kan hij rigoureus zijn. Toen hij stopte bij het tijdschrift VI heeft hij nooit meer gebeld en het blad nooit meer gelezen."

Zaterdagochtend houden de twee auteurs en Derksen een signeersessie bij boekhandel Donner aan de Coolsingel in Rotterdam tussen 12:00 en 14:00 uur.

Muziek voor Volwassen is ook elke week online terug te luisteren