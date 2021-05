Harroui blikt terug op seizoen Sparta: ‘Een jaar om trots op te zijn’

Abdou Harroui hoopt de komende tijd te schitteren bij Jong Oranje, zoals hij dat dit seizoen ook bij Sparta heeft gedaan. Nog steeds is hij in de wolken van het afgelopen seizoen op Het Kasteel.

“Af en toe facetime ik nog met de boys uit mijn team,” vertelt Harroui. “Dan praten we over het seizoen en hoe het is gegaan. Het was een jaar om trots op te zijn.” Dat geldt niet alleen voor Sparta, maar ook voor Harroui zelf. “Ik heb dit seizoen best wel veel stappen gemaakt. Zowel mentaal als in mijn voetballende kwaliteiten. Als je heel veel lof krijgt, dan moet je ook leveren. En als je dat niet doet, dan krijg je kritiek. Als voetballer heb je ups en downs en het gaat er om zo snel mogelijk uit een dipje te komen.”

En dan te bedenken dat Appie Harroui bijna was vertrokken bij Sparta, om voor Groningen te spelen. Zelf wilde hij heel graag, maar de clubs kwamen er qua transfersom niet uit. “Achteraf is het allemaal goed gegaan gelukkig,” blikt hij nu terug. Maar komende zomer wil hij niet weer in eenzelfde situatie zitten.

“Als er teveel in je hoofd gaat zitten, dan kan je afgeleid raken door transferperikelen. Dus ik ga na het EK bepalen wat het gaat worden in de toekomst. Als er concrete interesse is, dan praat ik wel even met mijn zaakwaarnemer. Maar nog niet heel erg inhoudelijk. Ik verwacht dat zo’n twee weken na het EK er wel duidelijkheid is over mijn toekomst.”