Sparta haalt aanvoerder nationale team Luxemburg naar Kasteel

Sparta Rotterdam heeft in Laurent Jans de eerste versterking voor komend seizoen binnen. De 28-jarige Luxemburger, die aanvoerder van zijn nationale ploeg is, komt transfervrij over van Standard Luik en tekent voor twee seizoenen op Het Kasteel.

"Met Laurent halen we een speler met veel ervaring en een winnaarsmentaliteit", vertelt Technisch Directeur Henk van Stee op de website van Sparta. "Met ruim 70 interlands voor Luxemburg, waarvan hij ook aanvoerder is halen we een speler met internationale ervaring. Hij heeft in meerdere competities gespeeld, waaronder de Jupiler Pro League, Bundesliga en de Europa League. Zijn voorkeurspositie is rechtsachter, maar hij is op meerdere posities inzetbaar. Er was interesse van meerdere clubs, we zijn blij dat hij voor Sparta gekozen heeft. Hij bezit zowel aanvallende als verdedigende kwaliteiten en wij geloven dat hij van waarde gaat zijn."

Laurent Jans begon zijn carrière in de competitie van Luxemburg waarna hij de overstap maakte naar de Jupiler Pro League. Op het hoogste niveau van België speelde hij eerst voor Waasland-Beveren. Na drie seizoenen kwam hij één seizoen uit voor FC Metz in de Ligue 2 van Frankrijk. Na een jaar, op huurbasis, in de Bundesliga bij Paderborn tekende hij een contract bij Standard Luik.