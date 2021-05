Opnieuw twee verdachten aangehouden voor doodsteken 17-jarige jongen in Charlois

De politie heeft opnieuw twee verdachten aangehouden voor de steekpartij in de Meester Arendstraat in Rotterdam. Daarbij kwam een 17-jarige jongen om het leven, zijn moeder raakte gewond aan haar arm.

De verdachten zijn een man van 18 en een minderjarige jongen uit Zoetermeer. Eerder deze week werden er ook twee verdachten aangehouden. Het ging toen om een 19-jarige man uit Zoetermeer en een minderjarig meisje uit Rotterdam.

Het is nog niet duidelijk wat voor rol de verdachten hebben gespeeld bij het drama. De politie heeft een team van twintig rechercheurs op het onderzoek gezet.

Buurtbewoners zagen na de fatale steekpartij drie jongeren hard wegrennen. De politie heeft inmiddels de moeder van het slachtoffer gehoord, maar kan geen mededelingen doen over de inhoud van die gesprekken. De politie gaat niet uit van een familiedrama.

De buurtbewoners reageerden geschokt op de dood van de 17-jarige jongen, die na een korte reanimatie overleed. "Iedereen zag hem als een vriendelijke jongen, met een mooie, respectvolle glimlach", vertelde een buurvrouw. "De dood doet bij iedereen wat en iedereen gaat daar anders mee om. Het komt gewoon heel erg dichtbij, het is zo onwerkelijk."

Het is nog onduidelijk wat er in de woning is gebeurd en wat de aanleiding is geweest van de dodelijke steekpartij.