Van zorgverzekeraar DSW naar het grootste Nederlandse persbureau: wat drijft Chris Oomen tot deze carrièreswitch?

Chris Oomen was jarenlang bestuursvoorzitter van de Schiedamse zorgverzekeraar DSW, waar hij meer dan veertig jaar werkte. Zijn vermogen wordt door Quote geschat op 800 miljoen euro. Nu heeft hij het Nederlandse persbureau ANP gekocht. Wat drijft Oomen om de switch te maken naar de voor hem nieuwe mediawereld?

"Ik vind het een maatschappelijk en economisch erfgoed in Nederland", vertelt hij op Radio Rijnmond. "Die investering doe ik graag."

Onafhankelijke speler

Media is voor Oomen naar eigen zeggen nieuw terrein. Het ANP is met 250 medewerkers het grootste Nederlandse persbureau. Het levert nieuws aan afnemers als de NOS, RTL Nederland, De Telegraaf, de Volkskrant, het AD, NRC en de regionale dagbladen. Ineens is de voormalige topman van een zorgverzekeraar dus een grote speler op nieuwsgebied.

"In ieder geval een onafhankelijke speler. Dat is in een democratie natuurlijk wel van belang. Als je om je heen kijkt zie je in de Oostbloklanden dat de staat dikwijls eigenaar is van het persbureau. In Frankrijk en Spanje wordt de directeur van het persbureau door de regering benoemd."

Talpa

Talpa Network van John de Mol, waartoe onder meer SBS6, Veronica, Radio 538, Sky Radio en Net 5 horen, kocht het ANP in 2018 met de bedoeling een eigen nieuwsdienst op te zetten voor radio, tv en online. Er werden ook tientallen journalisten aangenomen. Bij de andere afnemers van het ANP leidde dat tot zorgen, omdat het ANP in handen kwam van een concurrent.

"Talpa is een mediabedrijf, terwijl het ANP eigenlijk onafhankelijk moet zijn", vertelt Oomen. "In mijn handen is het ANP in ieder geval onafhankelijk gepositioneerd. Ik ga er geen schulden in hangen om het rendement te verhogen, daar heb ik geen belangstelling voor. Ik heb belangstelling voor het maatschappelijk erfgoed en de continuïteit."

De plannen voor een eigen Talpa-nieuwsvoorziening kwamen uiteindelijk ook nooit van de grond. Vorig jaar meldde het bedrijf dat er voorlopig geen geld mee te verdienen zou zijn. Zo'n 300 van de 1500 medewerkers van Talpa Network verloren hun baan. Onder de leiding van Oomen hoeven de huidige werknemers van het ANP in ieder geval niet voor hun positie te vrezen. "Nee, er gaan geen banen verloren, het heeft de afgelopen jaren positief gedraaid dus ik ga er vanuit dat dat de komende jaren ook gebeurt."

Leren

Wat gaat Oomen als eerst doen bij zijn nieuwe bedrijf? "Een hoop leren. Ik ken de media niet. Ik ben inmiddels op een leeftijd waarbij het van belang is dat je jong blijft van geest en dus moet je af en toe iets nieuws doen."

En als het aan Oomen, inmiddels al in de zeventig jaar, ligt, blijft hij nog lang aan het roer bij het ANP. "Bij mijn leven wordt het niet verkocht, dat is zeker."