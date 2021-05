Deze namen voor olifantje Blijdorp maken geen enkele kans, maar zijn wel erg leuk

Als je in deze tijd een naamwedstrijd verzint, kun je rekenen op gretige twitteraars die hun meer of minder originele humor willen etaleren. Toch vraagt Diergaarde Blijdorp de hulp van het publiek bij het bedenken van de naam van het jonge baby-olifantje dat op 5 mei geboren is.

De naam moet bij voorkeur een Aziatische zijn, niet meer dan drie lettergrepen en makkelijk te roepen voor de verzorgers. We zagen de bui al hangen, maar omdat het toch weer grappig is, hier een greep uit de naamsuggesties die geen schijn van kans maken.

1 - Slurfie McSlurfface

In 2016 liep een naamwedstrijd voor een schip van de Britse milieuonderzoeksraad NERC uit de hand. Veruit de meeste stemmen gingen naar de naam Boaty McBoatface. Het werd uiteindelijk RRS Sir Attenborougyh, naar de bekende natuurdocumaker. Vanaf dat moment gaat er bijna geen naamwedstrijd voorbij of iemand refereert aan deze naam. Soms ook met succes. Er is een skatepark in Engeland Skatey McSkateface genoemd, een sneeuwploeg in Minnesota Plowy McPlowface en een racepaard uit Sidney Horsey McHorseface.

2 - Shinji Onofant

Een eerbetoon aan een Feyenoord-cultheld, zodat we hem in Rotterdam nooit zullen vergeten.

3 - Fant

Iedereen kent het clipje uit 2013 wel waarin Maxime Hartman een antiquair uit Deventer steeds opnieuw vraagt om zijn lievelings-antieke mandje te omschrijven. Korter, korter korter, tot de man geïrriteerd alleen nog het inmiddels legendarische woord 'mand' in de microfoon riep. Fant is wel absoluut makkelijk te roepen door de verzorgers.

4 - Olifantje Blijdorp

Ja, zo kun je het ook lezen

5 - Zeesluis IJmuiden

Ondanks creatieve inzendingen als De Irma Sluis, Sluisje McSluisface en De Sluizenmoeder viel de keuze voor de naam voor een nieuwe Zeesluis in IJmuiden op: Zeesluis IJmuiden. Het onbegrip dat daarop volgde leeft voort, blijkt uit de vele suggesties om het babyolifantje Zeesluis IJmuiden te noemen

6 - 46664

Het gevangenisnummers van Nelson Mandela op Robbeneiland. Mooie referentie, maar ook wat... luguber?

7 - smirnoff ice

Goede naam, maar niet Aziatisch en ook al bezet door een vodkadrank. Wel als enige de gewenste drie lettergrepen in acht genomen.

Dank aan Diergaarde Blijdorp voor dit geschenk aan het internet. We zijn benieuwd naar de uitslag!