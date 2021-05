Nieuwe versoepelingen vanaf 5 juni: hoe kunnen we straks weer naar een café of museum?

De horeca mag vanaf 5 juni van 06:00 uur tot 22:00 uur open blijven. Ook mag tot dat tijdstip alcohol worden verkocht, net als in supermarkten. Er mogen maximaal 50 gasten naar binnen bij restaurants en cafés, wel met reserveringen en vaste plaatsen. Per tafel zitten maximaal vier personen of één huishouden, aan de bar zitten mag nog niet. Zelfbediening in het restaurant mag ook niet. Net als entertainment, bijvoorbeeld via tv-schermen in het café. Alleen achtergrondmuziek is toegestaan.

Horecapersoneel krijgt het advies om twee keer per week een zelftest af te nemen.

Op de regel van maximaal vijftig mensen per binnenlocatie of terras gelden drie uitzonderingen. Voor uitvaarten blijven maximaal 100 gasten toegestaan. De tweede uitzondering is dat voor grote zalen vanaf 1000 zitplaatsen een maximum gaat gelden van 250 personen, wel op 1,5 meter afstand. De derde uitzondering geldt in het geval van toegangstesten. Daarvoor geldt vanaf 5 juni geen maximumaantal meer, zowel binnen als buiten. Wel blijft de afstandsregel gelden.

Doorstroomlocaties

Ook musea, theaters, bioscopen en andere 'doorstroomlocaties' zijn straks weer te bezoeken. Dat is wel op voorwaarde dat mensen een tijdslot afspreken, met maximaal 1 bezoeker per 10 vierkante meter, 50 per ruimte of maximaal 250 bezoekers als de ruimte minstens 1000 zitplaatsen heeft. Groepslessen bij kunst- en cultuurbeoefeningen worden weer toegestaan.

Verder gaan sauna's, wellnesscentra en zonnestudio's weer open. Net als casino's en spellocaties zoals binnenspeeltuinen, met ook daar maximaal 50 bezoekers per ruimte. Daarnaast kunnen binnenlocaties van attractieparken en dierentuinen weer open, en mogen we weer een ritje maken in een rondvaartboot.

Sport

Sporten in groepen wordt ook weer toegestaan, met vanaf 18 jaar maximaal 50 personen per groep. Afstand houden is daarbij niet verplicht. Wedstrijden worden weer toegestaan in de leeftijdscategorieën tot en met 17 jaar. Daarnaast wordt publiek bij bijvoorbeeld voetbalwedstrijden weer toegestaan en gaan sportkantines en kleedkamers weer open.

Verder van het slot

Het kabinet wil Nederland na de versoepelingen van nu al snel verder van het slot halen. Vanaf 30 juni wordt de maximale groepsgrootte thuis acht personen, er mogen meer gasten in restaurants (tot 100 personen) en sportwedstrijden zijn dan weer toegestaan. Verder mag de horeca dan tot middernacht open blijven en mogen theaters, musea en bioscopen meer bezoek toestaan. Er komt ook meer ruimte voor toegangstests bij evenementen.

De basisregels blijven gelden, zoals anderhalve meter afstand houden, thuis blijven bij gezondheidsklachten en de mondkapjesplicht.

Paar weken vroeger

Het kabinet was eigenlijk van plan om deze zogenoemde stap 5 op 21 juli te nemen. Maar het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnamen gaat nu zo snel naar beneden dat het kabinet denkt dat de meeste coronaregels al drie weken eerder losgelaten kunnen worden. Maar er blijft wel een voorbehoud: het aantal besmettingen mag niet plotseling snel omhoog lopen.