Scheidend GGD-directeur Saskia Baas blikt terug op een hectisch jaar: 'Het waren voor iedereen tropenmaanden'

Het waren volgens Baas tropenmaanden. "Zeker, maar niet alleen voor mij. Ik denk voor de hele samenleving." De verantwoordelijkheid als GGD-directeur voelde voor haar dan ook dubbel. "Professioneel is het natuurlijk heel interessant dat je zo in de vuurlinie staat en dan moet presteren. Tegelijkertijd wensen we ons dit allemaal niet toe."

Saillant detail was wel dat er voor het uitbreken van de pandemie al geoefend werd. "In het najaar van 2019 hadden we geoefend met een griepvirus uit China. En we zeggen altijd: je bereidt je voor op de crisis die geweest is." Het trainen bleek volgens Baas goed te zijn geweest. "Toen we ons eenmaal moesten voorbereiden op de coronapandemie, hadden we wel wat ingesleten patronen die we herkenden."

Toch kreeg de GGD-baas veel kritiek vanwege de grote problemen die ze tegenkwamen. "We moesten het op een enorme schaal doen. Er kwamen opdrachten voorbij die we telkens weer opgepakt hebben, maar het moest allemaal gisteren klaar zijn en het moest ook allemaal 100 procent foutloos gaan. Dat gaat niet zonder groeistuipen als je moet groeien van 20 naar 3.500 medewerkers."

'Investeer in gezondheid'

Voorbereiden op de volgende pandemie is volgens Baas onmogelijk. "De vorige crisis is nooit de volgende crisis, dus je weet het niet." Wel heeft ze een idee hoe we ons beter kunnen voorbereiden op een pandemie. "Investeren aan de voorkant in onze eigen gezondheid. Dan zijn we als mensen beter opgewassen tegen een infectieziekte."

