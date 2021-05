Horecaondernemers blij met versoepelingen, maar niet zorgeloos: 'Ik weet niet of ik het ga redden'

Horecaondernemers zijn blij met de versoepelingen die vrijdagavond zijn aangekondigd. Zo mogen er 50 mensen in een ruimte of op het terras zitten en kunnen de horecazaken van 06:00 tot 22:00 uur open blijven. Toch zijn er ook zorgen, want het financiële gat dat de lockdown heeft veroorzaakt is niet zomaar weer gevuld.

Voor horecaondernemer Bjorn van Dijl is het bericht van de versoepelingen niet meer dan goed nieuws. Van Dijl is eigenaar van zeven horecazaken in de Drechtsteden. "Dertig personen op het terras is net niets", zegt hij. "Maar met vijftig man kunnen we het net gezellig maken. Ik ben er erg blij mee."

Dat er behoefte is aan horeca is zichtbaar duidelijk. De afgelopen dagen zat het publiek in weer en wind op het terras, zelfs in de stromende regen. "Toch kwamen ze gewoon! Je merkte dat ze de grenzen opzochten."

Tijdens de lockdown heeft Van Dijl zijn 250 man personeel in dienst gehouden. Die moesten wel aan het werk blijven. "We hebben ze op alle mogelijke manieren bezig gehouden", vertelt de ondernemer. "Dozen inpakken, workshops volgen met oesters en wijncertificaten halen. Dat inpakken verveelde snel, maar het behalen van certificaten werkte heel motiverend. Ze stimuleerden elkaar ook heel erg."

Dubbel gevoel

Lang niet alle horecaondernemers gaan zonder kopzorgen de derde stap van de versoepelingen tegemoet. Alex Verburgh van restaurant Post in Dordrecht en restaurants Olivia en Gusto in Rotterdam, houdt een dubbel gevoel over aan de boodschap van het kabinet. "Aan de ene kant ben ik heel blij, maar aan de andere kant ben ik ook bang voor de afwikkeling die mij boven het hoofd hangt. Ik vraag me af of we het gaan redden."

Verburgh ging in oktober 2019 een maand dicht vanwege een verbouwing, wat niet de beste timing bleek te zijn. "We hebben flink geïnvesteerd in de zaak, maar dat moeten we ook weer terugbetalen. Toen kwam het verlies van de lockdown daar nog bovenop."

'Tandje harder werken'

De horecaondernemer doet op alle mogelijke manieren zijn best om de kosten te drukken. "Wij verhogen bijvoorbeeld de prijzen en werken met z’n allen een tandje harder, maar ik kan niet alleen maar de hand op de knip houden. We moeten waarschijnlijk de komende vier jaar ons verlies terugbetalen. Dat moet ergens vandaan komen."

Toch heeft ook Verburgh niet stilgezeten tijdens de lockdown. "Wij hebben een vaste klantenkring van mensen die bij ons eten afhaalden. De continuïteit is er dus wel en daar werken we ook kneiterhard voor." Een trouwe klant, die wekelijks bij Verburgh een maaltijd bestelt, werd door de zaak in het zonnetje gezet. "Die hebben we bij zijn zestigste wekelijkse bestelling een flesje wijn cadeau gedaan", lacht hij.

Helemaal pessimistisch is Verburgh dan ook niet. "Het is onzeker, maar ik ben blij dat we een stip aan de horizon hebben gekregen waar we naartoe kunnen werken."

Blijdschap op social media

Ook culturele instellingen, zoals bioscopen en musea, mogen vanaf 5 juni open. Vrijdagavond na de persconferentie laten veel van hen hun blijdschap merken op Twitter. De organisaties hebben maandenlang in de wachtstand gestaan. Exposities moesten worden opgeschort en film- en theaterpremières werden uitgesteld. Musea, theaters en bioscopen hebben een week de tijd om alles op orde te krijgen: van de programmering tot het kunnen naleven van de coronamaatregelen, maar dat mag de pret voor nu niet drukken.

Aan een theater-, bioscoop of- museumbezoek hangen nog wel een aantal mits en maren. Zo moeten bezoekers een tijdslot afspreken en er mag maar 1 bezoeker zijn per 10 vierkante meter, 50 per ruimte of maximaal 250 bezoekers als de ruimte minstens 1000 zitplaatsen heeft. Mochten zalen meer publiek willen, dan kunnen ze sneltesten of vaccinatiebewijzen vragen. Rutte: "We kunnen nu eindelijk binnen meer organiseren. Het motto is nu: 'Open, tenzij. In plaats van dat alles 'Gesloten, tenzij' is. We zetten echt een grote stap."