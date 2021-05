Het weer van vandaag: zonnig!

Vandaag is het zonnig met vanmiddag landinwaarts een paar vriendelijke stapelwolkjes. Het blijft verder droog en het wordt 16 graden aan zee en 19 graden in het oosten van de regio. Er waait een matige noorden- tot noordoostenwind. Vanavond is het eerst nog zonnig, de zon gaat om 21:46 uur onder. Vannacht is het helder en later maakt het westen van de regio kans op lage bewolking vanaf de Noordzee. Het koelt af naar 8 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten.