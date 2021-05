Dit is wat je moet weten over de wegwerkzaamheden in Rotterdam-Zuid

Tot en met vrijdag 25 juni worden de verkeerslichten op de kruisingen Strevelsweg/Pleinweg en Vaanweg/Zuiderparkweg vervangen. Omleidingen zijn er niet, maar het verkeer wordt wel geregeld met tijdelijke verkeerslichten waardoor het drukker kan zijn dan je gewend bent. Deze verkeerslichten werken namelijk minder goed dan de permanente. Verder zijn er minder voorsorteerstroken beschikbaar.

Daarna is tot en met 9 juli de kruising Strevelsweg/Motorstraat aan de beurt. Ook daar zijn dan minder voorsorteerstroken beschikbaar en moeten weggebruikers rekening houden met extra drukte.

Het Zuidplein ligt sowieso al overhoop vanwege het uitbreiden van winkelcentrum Zuidplein. Er komt zo'n 5000 vierkante meter aan oppervlakte bij. Ook het busstation krijgt een upgrade.

Winkelcentrum Zuidplein wordt uitgebreid | Foto: Rijnmond

Zomerse werkzaamheden

Eerder deze week werd het autoverkeer bij de Maastunnel beperkt. Weggebruikers die vanaf de noord- of vanaf de zuidkant de tunnel uitrijden moeten het met een rijbaan minder doen. De Maashaven Noordzijde is al sinds maart minder goed bereikbaar en was vorig weekend zelfs helemaal afgesloten. Ook in de zomer zijn daar werkzaamheden. De verkeerslichten op de kruisingen Hillelaan/Brede Hilledijk en Hillelaan/Maashaven Noordzijde worden dan vervangen, waardoor er minder voorsorteerstroken beschikbaar zijn. Omleidingen zijn er niet, maar ook hier moet verkeer rekening houden met meer drukte.

Ook elders in Rotterdam-Zuid wordt deze zomer gewerkt. Zo is de Pleinweg ter hoogte van de Wolphaertsbocht afgesloten van 16 augustus tot en met 3 september. De tramrails wordt vervangen. Ook op de Dorpsweg is de rails aan vervanging toe: ter hoogte van de Wolphaertsbocht is de weg van 17 juli tot en met 15 augustus volledig afgesloten.

De Posthumalaan en de Hillelaan zijn van 19 augustus tot 1 september in beide richtingen dicht vanwege de aanleg van nieuwe riolering.