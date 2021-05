Deze Rotterdamse hotspots worden misschien een gemeentelijk monument

Rotterdam krijgt er namelijk tientallen gemeentelijke monumenten bij. De stad heeft 66 bijzondere panden op het oog, die allemaal op een of andere manier architectonisch bijzonder zijn voor de stad. Het gaat om panden die voor 1965 zijn gebouwd; denk aan schoolgebouwen of kerken bijvoorbeeld.

Tussen 2002 en 2005 zijn er zo'n 400 'objecten' geselecteerd, die in aanmerkingen zouden kunnen komen als gemeentelijk monument. Daarvan zijn er nu dus nog 66 over. In eerste instantie was het de bedoeling dat er in 2015 al uitsluitsel zou komen over de monumenten, maar dat is destijds niet gelukt.

Op de lijst staan onder meer verschillende kerken, huizen en villa's, voormalig feest- en ontspanningsgebouw Courzand, (voormalige) fabrieken en het oude stoomgemaal in Rotterdam-Feijenoord. Zie hier de volledige lijst.

Er lopen momenteel nog procedures voor de definitieve aanwijzing van de gemeentelijke monumenten. Dat zou later dit jaar officieel moeten worden. Daarna is er ruimte voor andere objecten, uit bijvoorbeeld de periode ná 1965.