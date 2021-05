21-jarige man aangehouden voor neersteken bestuurder na snelwegruzie

Een 21-jarige man uit Hoek van Holland is zaterdagmorgen aangehouden. Hij wordt ervan verdacht een man uit Maassluis in zijn hoofd te hebben gestoken bij een verkeersruzie.

Het 54-jarige slachtoffer reed woensdag rond 16:30 uur naar Maassluis, toen hem volgens de politie opviel dat een bestuurder agressief rijgedrag vertoonde. Hij hield de verdachte in de gaten, maar werd even later ter hoogte van de Coldenhovelaan klemgereden en in zijn hoofd gestoken. "Zijn oog werd daarbij ternauwernood gemist."

Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte stapte na de steekpartij in zijn auto en reed weg. Hij zit nog vast.